Exclusivo | Petro dejará a De la Espriella 22 territorios ‘federales’: manejan su propio dinero y controlan extensiones de tierra

Cuando Abelardo De la Espriella se posesione como presidente el próximo 7 de agosto, encontrará sobre su escritorio uno de los legados más complejos del gobierno Petro: 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI) formalizadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con facultades para administrar recursos públicos, ejercer gobierno propio y controlar vastas extensiones del territorio nacional.
Para el gobierno saliente es una reparación histórica; para sus críticos, una profunda reconfiguración del Estado hecha por decreto y con múltiples interrogantes legales aún sin resolver.
El caso más visible de esta transformación se encuentra en la Alta Guajira. En jurisdicción de Uribia, la ANT delimitó Wuinpumüin, la nueva ETI indígena de la Zona Norte Extrema, creada mediante el Decreto 482 de 2025 y formalizada por resolución en 2026.
El territorio abarca 257.408 hectáreas e integra nueve corregimientos estratégicos, desde Nazareth hasta Puerto Estrella y Castilletes, en la frontera con Venezuela.
Le puede interesar: Él es el líder indígena al que le llega la plata de la constituyente y que la promueve
Allí, sus autoridades podrán administrar directamente recursos para salud, educación, agua potable e inversión social, funciones que históricamente dependían del municipio de Uribia.
Como representante legal de esta nueva zona delimitada figura Custodio Wouyurí Valbuena, hermano de Armando, antiguo promotor de la Asamblea Constituyente de Petro, un dato que ha añadido un matiz político adicional a un proceso que el Ejecutivo defiende como cumplimiento de la Constitución de 1991.