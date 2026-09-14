Venezuela asistirá a cumbre del G20 sobre “abundancia energética” por invitación de Trump

Estados Unidos inició este lunes en Houston una serie de reuniones del G20 sobre “abundancia energética”, con su nueva socia Venezuela como invitada, en medio de la guerra lanzada por Donald Trump contra Irán que ha trastornado el mercado mundial de combustibles.
Los debates, que van hasta el miércoles en esa ciudad del rico estado petrolero de Texas, acogen delegaciones de las mayores economías del mundo —incluidas China, India, Japón y Alemania—, y se espera la asistencia de grandes productores de petróleo, como Canadá y Arabia Saudita.
“Tenemos aquí a todos los países del G20, además de Venezuela. Se trata de que el centro geopolítico del petróleo se traslade fuera de Oriente Medio al hemisferio occidental”, dijo el secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, en una entrevista con Fox Business.