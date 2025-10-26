En vivo | DIM descontó en el clásico con golazo de Fydriszewski: Nacional gana 2-1 con doblete de Marino Hinestroza

Durante una hora y media, la atención de los futboleros en Medellín estará centrada en lo que pase en el estadio Atanasio Girardot. A partir de las 6:30 p.m., Atlético Nacional enfrenta al DIM en el clásico paisa válido por la fecha 17 del Torneo Clausura del 2025. El cuadro verde, que es local, suma nueve duelos sin vencer a los rojos en los duelos regionales. La última vez fue en abril del 2023, cuando Medellín era dirigido por David González y los verdes por Paulo Autuori.

Después de eso, el cuadro rojo se quedó con la victoria en cinco oportunidades, mientras que los cuatro duelos más recientes terminaron empatados. Desde que Alejandro Restrepo asumió como entrenador del Medellín en agosto del 2024, el DIM no ha logrado quedarse con una victoria ante su rival de patio en un dérbi de la capital de Antioquia.

El encuentro de este sábado no solo será importante porque se enfrentan los dos equipos grandes de Medellín. También puede llevar a que el ganador se consolide en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga. El DIM es segundo con 31 puntos. Nacional, por su parte, es sexto con 28 unidades. En caso de ganar, los rojos igualarían al Bucaramanga con 34 unidades. Los verdolagas, por su parte, lograrían llegar a 31.

Siga aquí el minuto a minuto del partido: