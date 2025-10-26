En vivo | DIM descontó en el clásico con golazo de Fydriszewski: Nacional gana 2-1 con doblete de Marino Hinestroza

Durante una hora y media, la atención de los futboleros en Medellín estará centrada en lo que pase en el estadio Atanasio Girardot. A partir de las 6:30 p.m., Atlético Nacional enfrenta al DIM en el clásico paisa válido por la fecha 17 del Torneo Clausura del 2025. El cuadro verde, que es local, suma nueve duelos sin vencer a los rojos en los duelos regionales. La última vez fue en abril del 2023, cuando Medellín era dirigido por David González y los verdes por Paulo Autuori.
