En vivo | Llaneros (0) - DIM (0), no se mueve el marcador en el Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio

Independiente Medellín visita a Llaneros en una plaza que es inédita para el Poderoso, con la esperanza de lograr un buen resultado para meterse de nuevo entre los ocho, parcialmente clasificados.

Animados por las dos victorias, en Liga y Copa, los dirigidos por Alejandro Restrepo se medirán al sorprendente Llaneros que es, junto a Fortaleza, los equipos que se han instalado en la parte alta de la tabla.

DIM formara con Éder Chaux; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño; Juan Arizala, Esneyder Mena, Halam Stiven Loboa, Baldomero Perlaza; Ménder García y Francisco Fydriszewski.