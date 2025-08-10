x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

En vivo | Llaneros (0) - DIM (0), no se mueve el marcador en el Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio

El rojo está parcialmente, por fuera de los ocho y viene de dos triunfos por Liga y Copa Betplay.

  El arquero Éder Chaux espera sacar su arco en cero en la visita del DIM a Llaneros, este domingo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El arquero Éder Chaux espera sacar su arco en cero en la visita del DIM a Llaneros, este domingo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

Independiente Medellín visita a Llaneros en una plaza que es inédita para el Poderoso, con la esperanza de lograr un buen resultado para meterse de nuevo entre los ocho, parcialmente clasificados.

Animados por las dos victorias, en Liga y Copa, los dirigidos por Alejandro Restrepo se medirán al sorprendente Llaneros que es, junto a Fortaleza, los equipos que se han instalado en la parte alta de la tabla.

DIM formara con Éder Chaux; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño; Juan Arizala, Esneyder Mena, Halam Stiven Loboa, Baldomero Perlaza; Ménder García y Francisco Fydriszewski.

Siga acá el minuto a minuto

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
