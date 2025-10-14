x

Video | Trump anunció que EE. UU. destruyó otra embarcación frente a las costas de Venezuela: se reportaron 6 muertos

El presidente Donald Trump aseguró que el objetivo era una embarcación vinculada al narcotráfico. El mandatario publicó en sus redes sociales un video del ataque perpetrado en el mar Caribe.

  Estados Unidos desplegó en agosto buques y aviones de guerra en el Caribe al argumentar una lucha antinarcóticos. Este martes 14 de octubre se anunció un nuevo ataque contra una embarcación con 6 personas a bordo. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    Estados Unidos desplegó en agosto buques y aviones de guerra en el Caribe al argumentar una lucha antinarcóticos. Este martes 14 de octubre se anunció un nuevo ataque contra una embarcación con 6 personas a bordo. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
Agencia AFP
hace 3 horas
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narco frente a las costas de Venezuela, con un balance de “seis narcoterroristas muertos”, según el mensaje en su red Truth Social.

Se trata del quinto ataque del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto. Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas.

El ataque se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.

El Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”, agregó Trump.

Washington asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, mientras Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de causar un cambio de gobierno en Venezuela.

El pasado lunes, Venezuela decidió poner las armas en “manos del pueblo” para hacer frente a una eventual incursión de Estados Unidos en el país, según había dicho el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Estados Unidos desplegó en agosto buques y aviones de guerra en el Caribe al argumentar una lucha antinarcóticos. El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia estas maniobras como una agresión que busca un cambio de régimen para apoderarse del petróleo.

“Según esta Constitución (de Venezuela), el monopolio de las armas lo tiene el Estado, el Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo, para su protección”, indicó Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo”, añadió Cabello, también vicepresidente del partido. “Estamos en una fase de agresión (...) de asedio”, aseguró.

El presidente republicano justificó el uso del “poderío militar” de Estados Unidos en la lucha contra carteles que vincula con Maduro.

El mandatario venezolano niega las acusaciones y, en cambio, asegura que Venezuela es sometida a “la amenaza militar más letal, extravagante de la historia”.

En medio de la presencia militar estadounidense, ordenó ejercicios permanentes y llamó al alistamiento militar de civiles que son instruidos en el manejo de fusiles.

Fuerzas militares estadounidenses han destruido al menos cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes, con un saldo de 21 muertos. Caracas se ha referido al bombardeo de pequeñas embarcaciones como “ejecuciones extrajudiciales” y una “sentencia de muerte” en altamar.

El viernes Venezuela pidió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se impida a Estados Unidos cometer un “crimen internacional”. Según Caracas, el gobierno de Trump busca “fabricar un conflicto” para justificar una invasión.

