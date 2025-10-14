¿Quién es Sebastián Ortega, heredero de poderoso clan de Bello, que apareció en el chat de Miguel Quintero y sus “amiguitos”?

Hay un nombre que se ha hecho común en los recientes escándalos que involucran a la administración de Daniel Quintero y a su hermano Miguel. En documentos y versiones de escándalos como el del lote de Carabineros, del desfalco al Área Metropolitana, de Afinia, y de Ecopetrol y de los lujos y enredos del hermano de exalcalde figura el nombre de Sebastián Ortega.
Sebastián es hijo de William de Jesús Ortega Rojas, uno de los políticos más poderosos de Bello en las últimas décadas y el histórico jefe del partido Cambio Radical en Antioquia. Ortega fue concejal de Bello por 15 años; diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia en cinco periodos; y representante a la Cámara entre 2002 y 2006. Ortega fue uno de los investigados por parapolítica. En las últimas dos décadas y media amasó poder como político, no solo en Bello, sino en el Oriente, en municipios como Rionegro, Sonsón y Abejorral, sino otras regiones como Bajo Cauca y Occidente, sin contar su influencia en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ortega Rojas también amasó fortuna en esos años, como un próspero constructor del sector hotelero. A Ortega Rojas le prosperó el negocio de compra de tierras a lo largo de la autopista Medellín - Costa Atlántica, corredor en el que montó varios hoteles.
De la mano del gamonal de Cambio Radical, el joven Sebastián ingresó al mundo de la política, aunque no interesado propiamente en la actividad electoral, sino en el tejemaneje de recursos públicos. Al joven del clan Ortega, que había amasado ya su propia fortuna con establecimientos comerciales en El Hueco, en el Centro de Medellín, la bonanza le tocó la puerta con la administración de Daniel Quintero. Según varias fuentes, además de la influencia que heredó de su papá –de quien dicen está menguado de salud– el joven Ortega habría escalado rápidamente al convertirse en contratista y proveedor estrella tanto de la alcaldía de Quintero como de la Gobernación de Antioquia con sus negocios comerciales.