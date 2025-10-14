Policía Metropolitana realizó más de 100 capturas durante el puente festivo

La Policía Metropolitana dio a conocer sus resultados operativos obtenidos durante las acciones de control llevadas a cabo en el puente festivo del Día de la Raza en los municipios del Valle de Aburrá. Según destacó el ente policial, durante los tres días de actividades se dio la captura de 102 personas, entre ellas varias implicados en delitos de alto impacto como el hurto, el homicidio, o el tráfico de drogas. Una de estas detenciones se dio contra un hombre de 35 años, señalado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en el barrio El Cairo del municipio de Bello. Según trascendió, el individuo agredió con arma blanca a dos hombres, provocando la muerte de uno de ellos. La rápida reacción policial permitió su captura en el lugar de los hechos, siendo posteriormente presentado ante la Fiscalía General de la Nación.Lea también: Final feliz: Odie, el perro rescatado hace 10 años de las vías del metro en Medellín, por fin encontró una familia Así mismo se incautaron seis armas de fuego y 320 armas blancas, las cuales fueron requisadas durante las actividades de control y requisa efectuadas por los policiales. Con las seis armas de fuego incautadas, la Policía ya logró recoger 808 armas de fuego en lo que va de 2025. Sobre este delito, en el barrio Trinidad de Medellín, las patrullas capturaron a un venezolano de 27 años quien portaba un revólver calibre 38 con 10 cartuchos. Así mismo, en el sector Moscú de la comuna Santa Cruz, un hombre de 39 años fue sorprendido con un arma traumática al interior de un establecimiento de comercio, la cual fue incautada. Durante este puente también se intensificaron las campañas pedagógicas y de resolución de conflictos, lideradas por la Policía Comunitaria y la estrategia EMFAG (Protección a la Mujer, la Familia y el Género). “Este balance es el resultado del trabajo articulado entre las unidades de vigilancia, investigación criminal y Policía Comunitaria, quienes no solo fortalecieron los controles en puntos estratégicos, sino que también acompañaron los diferentes eventos de ciudad desarrollados durante el fin de semana” indicó el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general William Castaño Ramos.Lea también: ¿Qué tal? “Pipe Tuluá” propone ser mediador para frenar ataques contra guardianes del InpecPreguntas sobre la nota: