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¿Lo logrará Carlos-Manuel Vesga? Conozca en vivo todos los ganadores de los Premios Emmy

Se entregan los premios a lo mejor de la televisión. El colombiano Carlos-Manuel Vesga llega como nominado en la categoría de Mejor actor de reparto en serie dramática.

  • Carlos-Manuel Vesga llegó a la gala de los Emmy. FOTO Getty
    Carlos-Manuel Vesga llegó a la gala de los Emmy. FOTO Getty
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 7 minutos
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A las 7:00 de la noche, hora colombiana, comenzó el show presentado por la actriz Mariska Hargitay, recordada en Colombia por su papel de Olivia en Law & Order.

Previo a la ceremonia, el colombiano Carlos-Manuel Vesga habló con la transmisión oficial de todo lo que ha sido su viaje como Manousos Oviedo en Pluribus al final de la primera temporada: “Me parece fabuloso que lo que sucede entre mi personaje y el de Rhea es que no están de acuerdo, no se llevan bien, tienen que negociar, así como somos los humanos”. Contó además que llegó a la ceremonia con su papá, de 82 años.

La gala de los Emmy, la noche más importante de la televisión estadounidense, trae a la comedia de terror La maldición de Widow’s Bay y al drama hospitalario The Pitt como favoritos.

Protagonizada por Matthew Rhys y creada por Katie Dippold, Widow’s Bay ya conquistó ocho estatuillas la semana pasada en los Emmys creativos, donde se entrega la mayor parte de los más de cien premios de la Academia de la Televisión.

Puede leer: ¿Se puede mezclar el terror con la comedia? Así lo hace la serie del momento: La maldición de Widow’s Bay

Ambientada en una ficticia isla maldita de la costa este de Estados Unidos, la temporada inaugural del programa se llevó el Emmy al mejor casting, además de varios premios técnicos en los Emmys creativos.

Esto coloca al éxito de Apple TV, con 19 nominaciones en total, como favorito a mejor comedia del año.

Por otro lado, el drama médico The Pitt, la aclamada serie de HBO Max que sigue los angustiantes vaivenes de una sala de emergencias en Pensilvania, despunta en la categoría dramática.

El programa, al frente con 25 nominaciones, debutó el año pasado en la premiación con cinco estatuillas.

Lista de ganadores de los Premios Emmy

A medida que avanza la ceremonia, les contamos quiénes han sido los ganadores:
- Mejor actriz de reparto en una comedia: Kate O’Flynn por Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor actriz principal en comedia: Jean Smart por Hacks (HBO)
- Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Matthew Rhys por The beast in me (Netflix)

- Mejor actriz de reparto en serie dramática: Alisson Janey por The diplomat (Netflix)
- Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)

Noticia en desarrollo...

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