¿Lo logrará Carlos-Manuel Vesga? Conozca en vivo todos los ganadores de los Premios Emmy

A las 7:00 de la noche, hora colombiana, comenzó el show presentado por la actriz Mariska Hargitay, recordada en Colombia por su papel de Olivia en Law & Order.
Previo a la ceremonia, el colombiano Carlos-Manuel Vesga habló con la transmisión oficial de todo lo que ha sido su viaje como Manousos Oviedo en Pluribus al final de la primera temporada: “Me parece fabuloso que lo que sucede entre mi personaje y el de Rhea es que no están de acuerdo, no se llevan bien, tienen que negociar, así como somos los humanos”. Contó además que llegó a la ceremonia con su papá, de 82 años.