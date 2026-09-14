¿Lo logrará Carlos-Manuel Vesga? Conozca en vivo todos los ganadores de los Premios Emmy

Previo a la ceremonia, el colombiano Carlos-Manuel Vesga habló con la transmisión oficial de todo lo que ha sido su viaje como Manousos Oviedo en Pluribus al final de la primera temporada: “Me parece fabuloso que lo que sucede entre mi personaje y el de Rhea es que no están de acuerdo, no se llevan bien, tienen que negociar, así como somos los humanos”. Contó además que llegó a la ceremonia con su papá, de 82 años.

A las 7:00 de la noche, hora colombiana, comenzó el show presentado por la actriz Mariska Hargitay, recordada en Colombia por su papel de Olivia en Law & Order.

La gala de los Emmy, la noche más importante de la televisión estadounidense, trae a la comedia de terror La maldición de Widow’s Bay y al drama hospitalario The Pitt como favoritos.

Protagonizada por Matthew Rhys y creada por Katie Dippold, Widow’s Bay ya conquistó ocho estatuillas la semana pasada en los Emmys creativos, donde se entrega la mayor parte de los más de cien premios de la Academia de la Televisión.

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Ambientada en una ficticia isla maldita de la costa este de Estados Unidos, la temporada inaugural del programa se llevó el Emmy al mejor casting, además de varios premios técnicos en los Emmys creativos.

Esto coloca al éxito de Apple TV, con 19 nominaciones en total, como favorito a mejor comedia del año.

Por otro lado, el drama médico The Pitt, la aclamada serie de HBO Max que sigue los angustiantes vaivenes de una sala de emergencias en Pensilvania, despunta en la categoría dramática.

El programa, al frente con 25 nominaciones, debutó el año pasado en la premiación con cinco estatuillas.