FIFA acusa a UEFA de campaña contra Infantino por polémico proyecto

La disputa llegó a los tribunales de Estados Unidos, donde la FIFA acusó a la UEFA de promover una “campaña de desprestigio” contra Gianni Infantino y otros dirigentes del organismo. La UEFA, por su parte, presentó solicitudes judiciales para obtener documentos relacionados con el proyecto y algunas de las personas y empresas que participaron en su desarrollo.

La FIFA y la UEFA protagonizan un nuevo enfrentamiento institucional, esta vez a raíz del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que buscaba atraer inversión privada para distintas competiciones del máximo organismo del fútbol mundial.

El FIFA Forward Enterprise contemplaba vender a fondos de capital privado participaciones vinculadas a la Copa Mundial por aproximadamente 4.200 millones de dólares. Sin embargo, la iniciativa fue retirada el pasado 1 de agosto, pocos días después de hacerse pública, debido a la fuerte oposición que generó.

La UEFA quiere conocer más detalles sobre el origen del proyecto y las personas involucradas. Entre los nombres cuyos documentos busca obtener aparecen Josh Kushner y su firma Thrive Capital Management, además del empresario Greg Maffei, quien es asesor de Infantino.

Según la posición de la UEFA, esa información podría ser utilizada en posibles procedimientos judiciales en Suiza. El organismo europeo pretende establecer con mayor claridad cómo se originó el proyecto, quiénes participaron en su estructuración y qué papel tuvieron los diferentes actores vinculados con la iniciativa.

FIFA rechaza las solicitudes de la UEFA

La FIFA respondió a las acciones emprendidas por la UEFA y pidió que las solicitudes para obtener pruebas fueran suspendidas o directamente desestimadas.

El organismo que dirige Infantino cuestionó especialmente el argumento de la UEFA de que los documentos podrían servir para un eventual procedimiento penal en el extranjero. La FIFA sostiene que ese proceso, al que hace referencia el organismo europeo, todavía no existe.

De esta manera, el enfrentamiento dejó de ser solamente una diferencia sobre el modelo de financiación de las competiciones y pasó a convertirse en una disputa judicial que involucra a dirigentes, empresarios y compañías vinculadas con el proyecto.

UEFA pide una investigación independiente

Mientras la FIFA defiende su actuación y rechaza las acusaciones de la UEFA, el organismo europeo ha solicitado una revisión externa e independiente para establecer cómo nació el FIFA Forward Enterprise y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su desarrollo.

La UEFA también dejó abierta la posibilidad de impulsar una alternativa en caso de que Infantino busque continuar al frente de la FIFA. Esto agrega un componente político a una disputa que inicialmente estaba relacionada con un proyecto de inversión.

El FIFA Forward Enterprise, que pretendía movilizar alrededor de 4.200 millones de dólares mediante la participación de fondos privados, terminó retirado pocos días después de hacerse público. Ahora, su impacto va mucho más allá de la iniciativa económica: abrió un nuevo capítulo en la tensa relación entre los dos principales organismos del fútbol europeo y mundial.