“El petrouribismo no existe, es para hacerle daño a Uribe”: senador Juan Espinal

El senador antioqueño Juan Espinal habla con EL COLOMBIANO sobre una de las primeras apuestas legislativas de su partido en el nuevo Congreso: reformar el trámite de las consultas previas, que son un derecho de las comunidades étnicas para sentar postura sobre proyectos energéticos u obras que puedan afectarlas directamente. La iniciativa radicada propone establecer plazos de entre seis meses y un año para resolver estos procesos, centralizar su trámite en el Ministerio del Interior y crear nuevos mecanismos para identificar a las comunidades que participan en las consultas. Espinal también habló de la relación entre el Centro Democrático y el gobierno de Abelardo de la Espriella y rechazó las críticas sobre una supuesta alianza entre el uribismo y el Pacto Histórico. Le puede interesar: Vuelve y juega: nuevo choque entre el Centro Democrático y De la Espriella, esta vez por objeción de una ley

Radicó este martes un proyecto de ley para reformar las consultas previas que se hacen a las comunidades. ¿Cuáles son los principales cambios que propone?

“La consulta previa es un derecho que tienen todas las comunidades, pero hay una realidad, y es que entre el año 2011 y el 2026 en el país se han registrado más de 12.000 consultas previas. En lo que va del 2026, hay 1.356 consultas previas sin ser resueltas de fondo. Y esta herramienta, protegida por la Corte Constitucional, lamentablemente se ha convertido, por falta de reglamentación administrativa, en un obstáculo para el desarrollo económico. Entonces, estamos estableciendo un trámite administrativo que ponga como único responsable al Ministerio del Interior, con tiempos claros y definidos: de seis meses a un año. En el país, no solo la consulta previa sino el licenciamiento ambiental, se ha convertido en un trámite de años que lo único que ha generado es que se espante la inversión”.

Además del límite de tiempo ¿qué otros cambios proponen?

“Estamos creando una fiducia para administrar los recursos que van a ser invertidos en la comunidad, estamos hablando de las poblaciones afro o indígenas; esa va a estar administrada por el Ministerio del Interior. También un diagnóstico nacional claro de las comunidades. Queremos articular toda la información en un software para tener una administración real. Pero que quede muy claro: no vamos a poner en riesgo la herramienta. Y algo fundamental: que quede establecido en el inicio de la consulta previa quiénes participan. Nos encontramos que cuando llega una inversión a un territorio determinado aparece un sinnúmero de personas reclamando que son y que hacen parte de la consulta previa, cuando realmente son ciudadanos que se están moviendo por todo el país liderando “carteles de consultas previas”. Y otro elemento: una vez se finalice la consulta previa, que sea vinculante”.

¿Puede darnos un ejemplo?

“No podemos permitir lo que ocurrió en el proyecto Sirius (el mayor descubrimiento de gas natural costa afuera), al que le aparecieron más de 120 consultas previas poniendo en riesgo la seguridad energética del país”.

El ministro de Ambiente Fabio Arjona habló de reformar este mecanismo, ¿han conversado al respecto?

“Esta mañana (ayer) tuvimos una reunión de la bancada con el ministro de Medio Ambiente. No hemos dialogado de manera puntual sobre este texto. Esto es una iniciativa de nuestro partido, pero lo hacemos con todo el respeto. Pero repito: no estamos tocando estructuralmente la herramienta. Esto es una ley ordinaria porque estamos hablando de un trámite administrativo que estará en cabeza del Ministerio del Interior. Es un proyecto que genera seguridad jurídica para todos”.

¿Cómo está ese diálogo con el Gobierno luego de los roces con el uribismo?

“Hay que poner por encima a Colombia de las pequeñas diferencias políticas. El Gobierno inicia con un terremoto, lo estamos acompañando. Nuestro partido estuvo recorriendo el Eje Cafetero, el suroeste de Antioquia, dialogando con toda la comunidad, visitando los templos. Hemos recibido todo el apoyo del Gobierno Nacional, del ministro del Interior (Rodrigo Lara), de la ministra de Cultura (Paola Holguín). Desde el Congreso lo único que hemos hecho es enviarle mensajes de manera tranquila al Gobierno para trabajar de manera articulada, para sacar adelante la recuperación del sistema de salud, la seguridad, para evitar que Colombia se apague. La semana pasada estuve con la ministra de Minas y Energía (María Nohemí Arboleda) hablando de la importancia de firmar más contratos de exploración de hidrocarburos, de hacer fracking de manera inmediata, de construir más proyectos como Hidroituango, que nos va a salvar de un apagón”. Le puede interesar: “Uribe no se acabó, somos la bancada más grande, está más vivo que nunca”: senador Juan Espinal

Ya que menciona a la ministra Paola Holguín, ¿se siente solo en el partido sin ella?

“Paola Holguín ha sido mi mentora, ha sido mi jefa política. Ella tomó una decisión política y fue a renunciar al Centro Democrático; todo el respeto por la decisión. Y yo con ella tengo una amistad profunda, respetuosa. Ella cuenta conmigo en todos los temas políticos, respetando la independencia. Y ahora, como ministra, me ha tocado llamarla mucho y tocarle la puerta para trasladarle los problemas que han suscitado, especialmente con las afectaciones en edificios que son patrimonio. Desde el partido, además, cuando la nombraron ministra, la bancada aplaudió ese nombramiento porque conocen perfectamente quién es Paola, las cualidades profesionales, sus competencias, que ha sido una mujer muy leal con el presidente Uribe”.

Les están cuestionando las “alianzas”; por ejemplo, que el Pacto Histórico votara a favor de que la Comisión de Acusación asuma el proceso contra Uribe por las masacres en Antioquia. ¿Qué opina?

“El petruribismo no existe. Eso ha sido un imaginario que construyeron personas malintencionadas que quieren hacerle daño al presidente Uribe y a nuestro Centro Democrático. En el Congreso existe una democracia interna. El Pacto Histórico votó por Lidio García (liberal), por Efraín Cepeda (conservador). Hace cuatro años los congresistas votamos por el contralor saliente y ahora votamos por el contralor entrante. Salvación Nacional en Senado votó por el Pacto para que fuera el vicepresidente segundo. Entonces, ¿vamos a decir que ahí también hay un acuerdo? ¿O que en la Cámara hubo un acuerdo entre el Pacto Histórico y el movimiento del alcalde de Medellín porque el Pacto votó por Simón Molina como vicepresidente primero?” Bloque de preguntas y respuestas