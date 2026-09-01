“El petrouribismo no existe, es para hacerle daño a Uribe”: senador Juan Espinal

El senador antioqueño Juan Espinal habla con EL COLOMBIANO sobre una de las primeras apuestas legislativas de su partido en el nuevo Congreso: reformar el trámite de las consultas previas, que son un derecho de las comunidades étnicas para sentar postura sobre proyectos energéticos u obras que puedan afectarlas directamente.
La iniciativa radicada propone establecer plazos de entre seis meses y un año para resolver estos procesos, centralizar su trámite en el Ministerio del Interior y crear nuevos mecanismos para identificar a las comunidades que participan en las consultas.
Espinal también habló de la relación entre el Centro Democrático y el gobierno de Abelardo de la Espriella y rechazó las críticas sobre una supuesta alianza entre el uribismo y el Pacto Histórico.
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