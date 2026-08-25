¿Corrupción en los Juegos Intercolegiados de Antioquia? Denuncian cobros de $1 millón para alojar deportistas

Los organismos de control tienen la lupa puesta sobre los recién concluidos Juegos Deportivos Intercolegiados de Antioquia, luego de que salieran a la luz denuncias por presuntos actos de corrupción en su realización. La denuncia más sensible fue formulada por el diputado antioqueño Camilo Calle y el presidente de una Junta de Acción Comunal de Girardota, quienes señalaron que funcionarios del Inder de ese municipio estarían exigiendo pagos irregulares a delegaciones deportivas a cambio de resolverles un alojamiento que ya estaba cubierto por un contrato de $3.426 millones entre Indeportes Antioquia y el gobierno local. Las denuncias se sumaron a una controversia que ya venía avanzando días atrás, cuando se conocieron videos en los que se observa a jóvenes deportistas durmiendo en cambuches tendidos en el piso de un baño público y ubicados a escasos centímetros de unos orinales. Le puede interesar: Antioquia pide a Mindeporte “reglas claras” de cara a los próximo Juegos Nacionales En medio del escándalo, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación y también se le está pidiendo lo mismo a la Contraloría de Antioquia, ente que vigila tanto ese municipio, como a Indeportes. Por su parte, el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, sostuvo haber ordenado el inicio de una investigación contra los funcionarios del Inder involucrados en esas denuncias, mientras Indeportes señaló estar dispuesto a colaborar con los organismos de control para esclarecer lo ocurrido.

¿En qué consisten las denuncias?

Los Juegos Deportivos Intercolegiados de Antioquia son uno de los eventos deportivos más importantes del año y en esta edición contaron con más de 5.200 estudiantes que vinieron de todos los rincones del departamento. Las justas son cruciales porque de allí sale la delegación que vestirá la camiseta de Antioquia en la fase regional de esos juegos y en la fase final nacional, que se realizará en Bogotá en noviembre próximo.

Al tratarse de un gran evento, Indeportes Antioquia –entidad de la Gobernación encargada de fomentar el deporte– lanzó una convocatoria a los 125 municipios del departamento en busca de un anfitrión. Este año el escogido fue Girardota, que quedó con la obligación de garantizar el hospedaje y el cuidado de las delegaciones de todo el departamento. Para respaldar esa logística, Indeportes firmó un convenio interadministrativo (el 542 de 2026) en el que comprometió $2.965 millones y Girardota otros $461 millones, para un total de $3.426 millones. El objetivo central de dicho convenio era garantizar las condiciones básicas para los deportistas, como alimentación, alojamiento, hidratación, juzgamiento, entre muchos otros. Lea también: Contraloría de la República archivó proceso de $112.000 millones por el autódromo de Bello, ¿quién responderá por líos en la obra? La primera denuncia en la que se documentaron irregularidades se conoció el pasado 18 de agosto, día en el que el diputado Calle publicó un video donde aparecían varios estudiantes durmiendo en un baño. En las imágenes se lograba apreciar cambuches armados junto a orinales y en general toda una unidad sanitaria convertida en una habitación improvisada.

No obstante, el señalamiento más sensible se conoció este lunes, cuando el diputado hizo público un testimonio del líder de una Junta de Acción Comunal (JAC), que aseguró que funcionarios del Inder de Girardota estaban exigiendo pagos irregulares a las delegaciones. Fernando Garzón, presidente de la JAC del barrio Naranjales, sostuvo que el viernes 14 de agosto llegaron a ese barrio, sin previo aviso, integrantes de la delegación deportiva de Carepa. “Tipo 8:00 de la noche estaba yo en mi sede proyectando una película a los niños del barrio, cuando vi a todos los niños de la delegación de Carepa con sus equipajes”, narró.

Garzón aseguró que uno de los profesores de la delegación le indicó que otro profesor, presuntamente del Inder de Girardota, lo había enviado a ese barrio para alojarse en la sede de la JAC. El líder del barrio señaló que, aunque nunca le avisaron, cedió el espacio para los deportistas. No obstante, apuntó que el domingo 16 de agosto le llegó una transferencia bancaria de $150.000 que no entendió. Averiguando con los profesores, descubrió que alguien les había exigido un pago de $1 millón para alojarse en la sede de la junta. Indignado por la situación, Garzón aseguró que le devolvió el dinero que le habían consignado a la delegación e hizo pública la situación ante lo que consideró una irregularidad.

Órganos de control investigan las denuncias

Con base en estos testimonios, Calle envió un oficio a la Contraloría de Antioquia pidiendo abrir una investigación para establecer cómo se ejecutó ese convenio interadministrativo y revisar en detalle los pagos, informes de supervisión, entre otros soportes de la ejecución del contrato. Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa este lunes 24 de agosto, para esclarecer lo ocurrido entre el 14 y el 23 de agosto, fechas en las que se realizaron los juegos. Siga leyendo: Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios señalados de agresión durante un comparendo en Medellín “La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia practicará las pruebas necesarias para identificar e individualizar a los servidores que, al parecer, tuvieron funciones relacionadas con la planeación, organización, ejecución y supervisión del componente de alojamiento, sin que la apertura de esta indagación implique una atribución anticipada de responsabilidad disciplinaria”, expresó el ente de control. El alcalde de Girardota, Kevin Bernal, condenó lo denunciado y también aseguró haber pedido una investigación. “Condenamos los hechos donde estarían involucrados algunos formadores del Inder Girardota, los cuales habrían pedido dinero a delegaciones para garantizar alojamientos en sedes comunales, he ordenado una investigación interna exhaustiva, los sacaremos y los denunciaremos”, dijo el mandatario local.

Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO también consultó con Indeportes Antioquia, entidad desde donde se remitió un pronunciamiento escrito. El ente aseguró que, desde que lanzó la convocatoria para escoger sede de los Juegos Intercolegiados, había dejado claro que los postulantes debían garantizar el alojamiento de las delegaciones participantes. “Indeportes solicita a los municipios escogidos para ser sedes de los Juegos, garantizar condiciones adecuadas y dignas para el alojamiento de los deportistas. Indeportes Antioquia está atento a los requerimientos de los organismos de control, suministrando la información que se requiera en el marco de la indagación previa relacionada con el alojamiento de algunas delegaciones participantes en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados”, señaló la entidad.

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