¿Corrupción en los Juegos Intercolegiados de Antioquia? Denuncian cobros de $1 millón para alojar deportistas

Los organismos de control tienen la lupa puesta sobre los recién concluidos Juegos Deportivos Intercolegiados de Antioquia, luego de que salieran a la luz denuncias por presuntos actos de corrupción en su realización.
La denuncia más sensible fue formulada por el diputado antioqueño Camilo Calle y el presidente de una Junta de Acción Comunal de Girardota, quienes señalaron que funcionarios del Inder de ese municipio estarían exigiendo pagos irregulares a delegaciones deportivas a cambio de resolverles un alojamiento que ya estaba cubierto por un contrato de $3.426 millones entre Indeportes Antioquia y el gobierno local.
Las denuncias se sumaron a una controversia que ya venía avanzando días atrás, cuando se conocieron videos en los que se observa a jóvenes deportistas durmiendo en cambuches tendidos en el piso de un baño público y ubicados a escasos centímetros de unos orinales.
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En medio del escándalo, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación y también se le está pidiendo lo mismo a la Contraloría de Antioquia, ente que vigila tanto ese municipio, como a Indeportes.
Por su parte, el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, sostuvo haber ordenado el inicio de una investigación contra los funcionarios del Inder involucrados en esas denuncias, mientras Indeportes señaló estar dispuesto a colaborar con los organismos de control para esclarecer lo ocurrido.