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“Escolta del senador”: el contacto telefónico que podría destapar posible infiltración en magnicidio de Miguel Uribe

EL COLOMBIANO accedió a dos expedientes del caso, donde se detallan evidencias que mencionan este contacto encontrado en el teléfono de uno de los condenados del caso.

  • Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025. Foto: Camilo Suárez
    Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025. Foto: Camilo Suárez
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 3 horas
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La Fiscalía, junto con su equipo investigador, avanza en establecer quién es la persona que aparece registrada en el teléfono de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, condenado por magnicidio de Miguel Uribe, bajo el nombre de “escolta senador” o “escolta del senador”.

La investigación busca determinar si este contacto habría servido para facilitar información privilegiada a los criminales que participaron en la planeación y ejecución del atentado contra el exsenador Uribe Turbay, o si, por el contrario, el registro pudo haber sido utilizado para crear una falsa apariencia de acceso al esquema de seguridad y eventualmente desviar la investigación.

Uno de los principales objetivos de los investigadores, según se conoció, es...

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