Gobierno busca eliminar trámites burocráticos para destrabar creación de empresas con nueva Ley de Competitividad, ¿de qué se trata?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa con la que busca reducir trámites, costos y tiempos para quienes quieren crear, formalizar o hacer crecer una empresa en Colombia. El proyecto fue presentado en el Senado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y tiene como uno de sus principales objetivos disminuir las cargas burocráticas y evitar que empresarios y ciudadanos tengan que entregar repetidamente información y documentos que ya están en poder del Estado. La iniciativa tiene un foco especial en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen tener menor capacidad para asumir los costos y tiempos asociados a los procesos administrativos. “Nuestra tarea es quitarle obstáculos al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las Mipymes, para que puedan crear empresa y construir patria”, afirmó el ministro Mauricio Gómez.

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Ley de Competitividad: crean Expediente Único Empresarial Digital

Uno de los principales cambios planteados es la creación de un Expediente Único Empresarial Digital, un mecanismo que permitiría compartir información entre las entidades públicas. Con esta herramienta, el Gobierno busca evitar que las empresas y los ciudadanos tengan que entregar en varias ocasiones documentos o datos que ya fueron presentados ante otra entidad del Estado. El proyecto también propone fortalecer la Ventanilla Única Empresarial (VUE), con el propósito de facilitar y centralizar los trámites relacionados con la creación y formalización de compañías. Según el Gobierno, estas medidas buscan reducir duplicidades, disminuir las cargas administrativas y establecer procesos más claros para quienes producen, invierten y generan empleo.

Microempresas no pagarían inspección técnica de bomberos

Uno de los alivios más concretos incluidos en el proyecto es la eliminación del cobro por el concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para las microempresas. La medida busca reducir uno de los costos asociados a la formalización y operación de los negocios más pequeños. De esta manera, el proyecto plantea facilitar el cumplimiento de los requisitos para operar formalmente, especialmente para las unidades empresariales que cuentan con menor capacidad económica para asumir costos y procesos administrativos. Lea más: “Se perdió el rastro” de $1,38 billones en la UNGRD, denunció gobierno de De la Espriella en el “Libro de la verdad”

Cambios para proyectos de construcción e inversiones

La propuesta también incluye medidas para los sectores de construcción y urbanismo. En estos casos, el proyecto plantea establecer un requerimiento único e integral, con el objetivo de evitar que las autoridades soliciten información de manera fragmentada y en diferentes momentos del proceso. Además, se propone que el certificado urbanístico vinculante sea expedido en un plazo máximo de 15 días hábiles, una medida con la que el Gobierno busca reducir la incertidumbre de empresarios e inversionistas al momento de tomar decisiones sobre sus proyectos. “Queremos destrabar la permisología. El Estado tiene que controlar lo que realmente debe controlar, pero no puede convertir cada inversión, cada emprendimiento o cada nueva empresa en una carrera de obstáculos”, afirmó Gómez Amín.

También buscan simplificar los trámites de comercio exterior

El Proyecto de Ley de Competitividad contempla además medidas relacionadas con el comercio exterior. La iniciativa busca fortalecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para mejorar la coordinación entre las diferentes entidades y evitar la repetición de documentos y controles dentro de una misma operación. La idea es avanzar hacia procesos más coordinados y digitales para las empresas que realizan operaciones de comercio internacional. Conozca también: Así se calcularon los $30 billones en pérdidas que deja el terremoto en Colombia; la cifra podría aumentar

Gobierno asegura que no eliminará los controles

El Gobierno señaló que la iniciativa no busca eliminar los controles relacionados con la salud, la seguridad, el ambiente y la protección de terceros. La propuesta apunta, en cambio, a cambiar la forma en la que estos controles se realizan, mediante procesos digitales, coordinados y proporcionales al nivel de riesgo de cada actividad. De esta manera, el Ejecutivo busca avanzar en la reducción de la denominada permisología, manteniendo los controles que considera necesarios, pero reduciendo los trámites repetidos y los obstáculos administrativos para la actividad empresarial. Ahora, el proyecto deberá iniciar su trámite en el Congreso de la República, donde serán debatidas las medidas propuestas por el Gobierno para simplificar la creación de empresas, reducir costos y facilitar la inversión en Colombia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: