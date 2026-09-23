España es la primera finalista del Mundial femenino sub20: espera por Colombia o Corea del Norte

A primera hora de este miércoles 23 de septiembre, se llevó a cabo la primera semifinal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 Polonia 2026. En el Estadio Miejski LKS Lodz, se vieron las caras dos de las potencias del fútbol femenino europeo: España e Italia. Las representantes de la “Roja” llegaban como favoritas y así lo demostraron al imponerse por 2-0 contra las “Azzurras”.

Bajo la dirección arbitral de la rumana Alina Pesu, el balón rodó en tierras polacas y tanto ibéricas como tanas buscaron el pase a la final. Las españolas dominaron al mejor estilo del fútbol español, con buen manejo de pelota e intentando ser verticales. Por el lado de las dirigidas por Nicola Metteucci, jugaron como dicta la historia italiana: bloque bajo y buscando constantemente el contragolpe.

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Las jugadoras del técnico David Aznar (España) insistieron con varios remates desde afuera en el primer tiempo, 14 en total, de los cuales 5 encontraron una buena respuesta por parte de la guardameta italiana, sin embargo, el cero se rompió al minuto 40 cuando Daniela Agote corrió hasta el fondo, mandó un centro, el balón se desvió en la capitana italiana Azzurra Gallo y terminó siendo empujado por la arquera Elena Belli. Con el 1-0 a favor de las ibéricas terminó el primer tiempo.