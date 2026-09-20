La Selección Colombia Sub-20 femenina está en semifinal del mundial tras 16 años

En la tribuna, Lina Arboleda, defensora de Colombia sancionada tres fechas por una tarjeta roja, corría de un lado al otro: “¡Vamos carajo, las amo con toda mi alma!”. Ese fue su grito de desahogo este domingo tras el gol de Valerín Loboa frente a Nigeria, a los 90+2’, para la clasificación a la semifinal del Mundial Sub-20 en Polonia.

Junto a ella se unieron los familiares de las jugadoras y los hinchas colombianos que llegaron en buen número a Lodz para acompañar a las dirigidas por Carlos Paniagua, quienes lucharon cada balón con el alma y lograron, en los últimos segundos, el gol de la victoria para seguir soñando con darle más alegrías al país.

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El partido era duro, luchado y muy disputado. En dos ocasiones Mariana Silva y en una más Fernanda Viáfara habían perdido opciones claras, mientras que la arquera Luisa Agudelo respondía con sus atajadas para mantener el arco en cero.

Pero tanta lucha tendría su recompensa a los dos minutos de la reposición, cuando Loboa recibió la habilitación de Juana Ortegón y, tras un primer remate, logró quedarse con el rebote que dio la arquera para seguir en camino y puntear el balón al fondo de la red.

Gol del triunfo que le permite a Colombia volver a una semifinal del Mundial Sub-20 femenino tras 16 años. En 2010, en Alemania, superó por 2-0 a Suecia en cuartos de final, en su primera participación.

En el desarrollo del partido, la selección de Nigeria sufrió la expulsión de Kafayat Mafisere por una falta antideportiva contra Samantha Rodríguez a los 76 minutos, lo que le permitió a Colombia irse con más contundencia al ataque aprovechando la jugadora de más en el campo.

Al final, gran premio para las dirigidas por Carlos Paniagua que, con mucha disciplina táctica, paciencia y lucha, insistieron en busca de la victoria y la alcanzaron, otra vez, en la agonía del juego. Ante Polonia, en octavos de final, el autogol tras el remate de Mariana Silva fue a los 89 minutos.

Esta vez el tanto de Loboa, a los 90+2’, desató la felicidad de jugadoras y cuerpo técnico, quienes combinaron la alegría con las lágrimas y la euforia con los hinchas colombianos en la tribuna del Miejski LKS de Lodz.