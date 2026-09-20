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La Selección Colombia Sub-20 femenina está en semifinal del mundial tras 16 años

El solitario y agónico gol de Valerín Loboa ante Nigeria a los 90+2’ fue suficiente para el triunfo de las cafeteras. El miércoles se miden a Corea del Norte.

  • La delantera colombiana Valerín Loboa celebra el tanto con el que vencieron a Nigeria para avanzar a la semifinal del Mundial Sub 20 femenino en Polonia. FOTO GETTY
    La delantera colombiana Valerín Loboa celebra el tanto con el que vencieron a Nigeria para avanzar a la semifinal del Mundial Sub 20 femenino en Polonia. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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En la tribuna, Lina Arboleda, defensora de Colombia sancionada tres fechas por una tarjeta roja, corría de un lado al otro: “¡Vamos carajo, las amo con toda mi alma!”. Ese fue su grito de desahogo este domingo tras el gol de Valerín Loboa frente a Nigeria, a los 90+2’, para la clasificación a la semifinal del Mundial Sub-20 en Polonia.

Junto a ella se unieron los familiares de las jugadoras y los hinchas colombianos que llegaron en buen número a Lodz para acompañar a las dirigidas por Carlos Paniagua, quienes lucharon cada balón con el alma y lograron, en los últimos segundos, el gol de la victoria para seguir soñando con darle más alegrías al país.

También le puede interesar: Colombia es semifinalista del Mundial Sub-20 de Polonia tras vencer a Nigeria con gol de Valerín Loboa

El partido era duro, luchado y muy disputado. En dos ocasiones Mariana Silva y en una más Fernanda Viáfara habían perdido opciones claras, mientras que la arquera Luisa Agudelo respondía con sus atajadas para mantener el arco en cero.

Pero tanta lucha tendría su recompensa a los dos minutos de la reposición, cuando Loboa recibió la habilitación de Juana Ortegón y, tras un primer remate, logró quedarse con el rebote que dio la arquera para seguir en camino y puntear el balón al fondo de la red.

Gol del triunfo que le permite a Colombia volver a una semifinal del Mundial Sub-20 femenino tras 16 años. En 2010, en Alemania, superó por 2-0 a Suecia en cuartos de final, en su primera participación.

En el desarrollo del partido, la selección de Nigeria sufrió la expulsión de Kafayat Mafisere por una falta antideportiva contra Samantha Rodríguez a los 76 minutos, lo que le permitió a Colombia irse con más contundencia al ataque aprovechando la jugadora de más en el campo.

Al final, gran premio para las dirigidas por Carlos Paniagua que, con mucha disciplina táctica, paciencia y lucha, insistieron en busca de la victoria y la alcanzaron, otra vez, en la agonía del juego. Ante Polonia, en octavos de final, el autogol tras el remate de Mariana Silva fue a los 89 minutos.

Esta vez el tanto de Loboa, a los 90+2’, desató la felicidad de jugadoras y cuerpo técnico, quienes combinaron la alegría con las lágrimas y la euforia con los hinchas colombianos en la tribuna del Miejski LKS de Lodz.

Carlos Paniagua, el estratega

El técnico Paniagua expresó su felicidad con agradecimiento, reconociendo el nivel del rival: “Estos equipos africanos son muy fuertes, desgastan mucho al rival y venían de ganarle a Inglaterra 3-0. Afortunadamente sacamos el partido adelante y estamos en semifinales”.

El timonel paisa también le dijo a este medio: “Me siento muy feliz de estar de nuevo en una semifinal del mundo, tan lejos del país, pero tan cerca porque se siente mucho la energía que todos nos envían, y este grupo está feliz por estar de nuevo entre las cuatro mejores del mundo”.

La primera semifinal será entre Italia y España este miércoles, 23 de septiembre, a las 8:00 a.m. (hora de Colombia), mientras que, a segunda hora (11:30 a.m.), las cafeteras se medirán ante Corea del Norte que venció 2-0 a Canadá, goles marcados en el tiempo de reposición del segundo tiempo. El primero llegó a los 90+2 a través de Choe Rim Jong y el 2-0 a los 90+6 mediante el gol de HO Kyong.

Para esa cita no podrán contar con Juana Ortegón, una de las grandes referentes del equipo, por acumulación de tarjetas amarillas, tampoco estará la delantera Maithé López por lesión, pero ya estará disponible Lina Arboleda, quien cumplió las tres fechas de sanción tras la expulsión ante Portugal en la primera fase del torneo.

Esta es la sexta ocasión en la que Paniagua dirige un Mundial con Colombia (tres Sub-17 y tres Sub-20), siendo su mejor registro el subtítulo logrado con las menores en 2022, en la India.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo, hora y contra quien juega Colombia la semifinal del Mundial Femenino Sub-20?
La Selección Colombia disputará la semifinal este miércoles, 23 de septiembre, a las 11:30 a.m. (hora de Colombia), ante Corea del Norte que venció 2-0 a Canadá.
¿Qué jugadoras de Colombia se perderán o regresarán para el partido de semifinales?
La volante Juana Ortegón se perderá la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas, otra baja es la delantera Maithé López por lesión; mientras que la defensora Lina Arboleda volverá a estar disponible tras cumplir sus tres fechas de sanción.
¿Quién marcó el gol de la victoria ante Nigeria en cuartos de final?
El gol de la victoria lo anotó Valerín Loboa tras aprovechar un rebote de la arquera rival luego de una asistencia de Juana Ortegón, en el minuto 90+2.
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