Tecnología geoespacial anticipa meses antes las zonas de Colombia más vulnerables a fenómeno de El Niño

Los datos climáticos del fenómeno de El Niño de los años 2026 y 2027 ya están disponibles con meses de anticipación. La tecnología que permite convertirlos en mapas de riesgo territorial para Colombia se llama ArcGIS, de la empresa ESRI, que cruza información de satélites de la NASA y la NOAA con datos locales de cuencas, embalses, vegetación e infraestructura para identificar qué zonas del país concentran mayor vulnerabilidad.
Vanessa Guzmán, gerente de Sostenibilidad de ESRI Colombia y Ecuador, explica a EL COLOMBIANO que el proceso parte de organismos como la NOAA, que captura datos a través de satélites, boyas oceanográficas y estaciones de observación.