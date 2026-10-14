¿Qué procedimiento intentaron hacer con la cancha del estadio El Campín?; aquí le explicamos

Después de las multitudinarias presentaciones de la banda de K-pop coreana, BTS, la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se vio altamente afectada, a tal punto que se optó por cambiar la gramilla por una del parque La Florida, el cual se encuentra ubicado en Engativá y que se pensaba podía servir para reemplazar el césped que había antes del concierto en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, así que durante la semana se pusieron manos a la obra con la autorización del IDRD para organizar el terreno de juego.

A pesar de los esfuerzos de la entidad encargada del cuidado y manejo del Campín, Sencia, y de los esfuerzos de las autoridades capitalinas, la cancha no pudo recuperar su mejor versión y el partido entre Millonarios y Once Caldas del pasado martes 13 de octubre se tuvo que cancelar a 16 minutos de su comienzo. El plan inicial de implantar la nueva vegetación al terreno de juego en el estadio no sirvió de mucho, por lo cual la Dimayor no dejó que se jugara el compromiso entre azules y blancos.

“La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios y Once Caldas”, escribió la Dimayor.