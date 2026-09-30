Estados Unidos se retira de Irak tras 12 años de misión antiyihadista

Tras más de una década, la coalición internacional antiyihadista encabezada por Estados Unidos concluyó su misión en Irak, donde ayudó a liberar al país del grupo Estado Islámico, al tiempo que causó constantes fricciones.

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, celebró el fin de la misión y habló de un nuevo capítulo en la historia del país, aunque para los kurdos la partida de las últimas tropas genera preocupación.

“Ha comenzado una nueva etapa, definida por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y unas alianzas equilibradas con sus amigos”, dijo durante una ceremonia.

El Departamento estadounidense de Defensa anunció minutos antes en un comunicado el fin oficial de la operación ‘Inherent Resolve’ en Irak. Más tarde, el presidente Donald Trump celebró la retirada de las fuerzas de la coalición como una “victoria” para Estados Unidos.

Irak tiene ahora un primer ministro “maravilloso”, dijo el republicano en Truth Social. “Tenía la opción de quedarme o de irme, y sentí que, sin duda, había llegado el momento de que Estados Unidos volviera a casa”, añadió.

Las fuerzas de esa alianza llegaron a Irak y Siria para combatir al grupo Estado Islámico (EI), que en 2014 tomó grandes extensiones de ambos países, donde cometió numerosas masacres, aniquiló a la minoría yazidí y esclavizó a mujeres y niños.

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Con la indispensable ayuda de los combatientes kurdos y de milicias iraquíes afines a Irán, el movimiento fue derrotado en 2017 en Irak y en 2019 en Siria. Pero las fuerzas de la coalición permanecieron para enfrentar a sus remanentes.

Bagdad y Washington acordaron en 2024 poner fin a la misión, y sus soldados comenzaron a retirarse gradualmente de las bases en Irak, limitándose finalmente a la norteña región autónoma del Kurdistán.

Para el gobierno iraquí, la salida de la coalición significa que las milicias proiraníes ya no tienen excusas para mantener sus arsenales.

Sobre esto, Al Zaidi declaró el 1 de octubre, la primera jornada tras el retiro de la coalición, como Día de la Soberanía. Igualmente, los líderes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial elogiaron la ocasión como un hito que “consolida la presencia del Estado y sus instituciones”.

Pero advirtieron que ahora “se debe abordar la presencia de armas fuera de la autoridad estatal (...) en línea con los plazos establecidos por el gobierno”.