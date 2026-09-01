Poder goleador sin fronteras: los 10 colombianos con más goles en el mundo en lo que va de 2026

Europa, Sudamérica, Centroamérica, África y Medio Oriente son los escenarios donde se concreta el mayor protagonismo ofensivo de Colombia en lo que va de este 2026. Aunque el gol ha sido ausente con la Selección Colombia, en los clubes sí ha dado frutos este año.
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Y es que la estadística especializada del portal Transfermarkt documentó que Portugal, Arabia Saudita y Brasil concentran la mayor cuota goleadora del país en lo que va de 2026, sumando un total de 51 goles. Esto teniendo en cuenta solo goles en partidos oficiales, no en amistosos.