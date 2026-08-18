¿Va a sacar la licencia de conducción? Este examen será obligatorio desde septiembre

El Ministerio de Transporte informó que desde el lunes 14 de septiembre será obligatorio haber aprobado un examen teórico para quienes deseen obtener por primera vez su licencia de conducción o quieran recategorizarla.
La medida no incluye a quienes vayan a renovar el pase. A partir de la fecha, las autoridades deberán verificar el cumplimiento de este requisito a través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).
Puede leer: Licencia de conducción tendrá cambios en 2026: nuevos controles, exámenes y costos para algunos conductores