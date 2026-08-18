Medellín atiende más de 300 llamadas de salud mental con un 80% de casos por pánico tras el terremoto

Imágenes llenas de desesperación y tristeza han llenado las redes sociales de Colombia. Una tragedia como esta no se vivía hace décadas y, más allá de los escombros, algo más se fracturó: la tranquilidad.
Un desastre sísmico llena los días de incertidumbre, incluso a quienes no les ha afectado directamente. Según la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, la Alcaldía ha recibido cerca de 300 llamadas en la línea amiga 106 durante la última semana.
“El 80% de las personas que están solicitando orientación lo hacen debido a que tienen angustia, ansiedad y estrés relacionados con el movimiento sísmico que tuvimos en el país”, explicó.
Según López Delgado, quienes llaman relatan sensación de angustia, inseguridad y miedo a que ocurra otro movimiento, así como temor por la afectación de sus viviendas o la salud de sus familiares.
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La funcionaria calificó esas reacciones como “absolutamente razonables”, especialmente frente a las cifras de víctimas mortales que ha dejado el sismo en otras zonas del país.
La funcionaria recordó que “buscar ayuda es lo correcto, es lo adecuado, y estamos ahí para hacer todas las orientaciones de las personas que lo necesiten”.