Exgobernador de Bolívar vinculado al cartel de la hemofilia llegaría a embajada en Francia, ¿quién es?

Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar entre 2012 y 2015, sería el elegido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para asumir la Embajada de Colombia en Francia.
La Cancillería estaría adelantando las gestiones para solicitar el beneplácito de las autoridades francesas, un paso previo a la formalización del nombramiento, según información obtenida por Caracol Radio.
Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para concretar la designación ni para la eventual llegada de Gossaín a París. La posibilidad de que asuma el cargo se conoce en medio de su cercanía con De la Espriella, con quien ha tenido vínculos empresariales y sociales, además de expresar públicamente su respaldo a la gestión presidencial.
La Embajada de Colombia en Francia permanece sin embajador titular desde la salida de Alfonso Prada, quien ocupó el puesto durante el gobierno de Gustavo Petro.