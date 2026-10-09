Se conocen las primeras imágenes de “Palacio”, la serie que narra la toma del Palacio de Justicia

Netflix acaba de presentar el tráiler de Palacio. En el primer vistazo de esta serie de 8 episodios se muestra una mirada que parte de una extensa investigación, construida a lo largo de más de 7 años “a partir de documentos, testimonios y entrevistas, considerando múltiples ángulos y conectando eventos para construir una experiencia narrativa emocional”, cuenta la reseña.

Esta serie fue escrita por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres; fue dirigida por Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros; y producida por Dynamo.

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El estreno será el próximo 6 de noviembre, justo el dia en el que en 1985 se dio la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma por parte del Ejército Nacional.