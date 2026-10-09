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Se conocen las primeras imágenes de “Palacio”, la serie que narra la toma del Palacio de Justicia

Tendrá ocho episodios y nace de una extensa investigación de siete años sobre este hecho trágico en la historia de Colombia.

  • Natalia Reyes hace parte de Palacio, la serie que se estrenará en Netflix el próximo 6 de noviembre. FOTO Cortesía Netflix
    Natalia Reyes hace parte de Palacio, la serie que se estrenará en Netflix el próximo 6 de noviembre. FOTO Cortesía Netflix
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 47 minutos
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Netflix acaba de presentar el tráiler de Palacio. En el primer vistazo de esta serie de 8 episodios se muestra una mirada que parte de una extensa investigación, construida a lo largo de más de 7 años “a partir de documentos, testimonios y entrevistas, considerando múltiples ángulos y conectando eventos para construir una experiencia narrativa emocional”, cuenta la reseña.

Esta serie fue escrita por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres; fue dirigida por Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros; y producida por Dynamo.

Puede leer: Palacio de Justicia desclasificado: el libro que revela los expedientes secretos de la toma

El estreno será el próximo 6 de noviembre, justo el dia en el que en 1985 se dio la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma por parte del Ejército Nacional.

Palacio fue grabada mayoritariamente en Bogotá en un set de más de 4.000 metros cuadrados, cuya construcción tomó más de 3 meses, además de una estructura de 30 metros que recrea la fachada original del Palacio de Justicia.

El reparto cuenta con las actuaciones de Natalia Reyes, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez, Santiago Alarcón, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda y Camilo Amores, entre otros.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se estrenará Palacio y en dónde?
Esta serie de ocho episodios se estrenará justo la misma fecha en que fue la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre y se verá por Netflix
¿Quienes participan en esta producción colombiana?
Los actores Natalia Reyes, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez y Santiago Alarcón, hacen parte del elenco.
¿Dónde grabaron la serie?
Fue grabada en un set de más de 4.000 metros cuadrados, cuya construcción tomó más de 3 meses. La fachada original del Palacio de Justicia fue recreada con una estructura de 30 metros.
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