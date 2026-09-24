Así empiezan a cumplir sanción de la JEP exjefes de las Farc: buscan cuerpos de desaparecidos en Pitalito

Con pala y machete en mano, los siete integrantes del último Secretariado de las Farc-EP comenzaron a cumplir la sanción que les impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado. La primera acción restaurativa comenzó este miércoles en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde los antiguos comandantes participan en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas. Rodrigo Londoño Echeverry (alias Timochenko), Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar hacen parte de este proceso. Las labores se desarrollan bajo el liderazgo de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en una intervención que busca avanzar en la recuperación e identificación de cuerpos y, con ello, aportar a las familias que todavía buscan a sus seres queridos.

Un trabajo en conjunto

Por su parte, la ONU destacó que se trata de la primera vez en la historia de Colombia que exjefes de las Farc-EP, vinculados al Caso 01, y máximos responsables de la Fuerza Pública, vinculados al Caso 03, trabajan conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto como parte del cumplimiento de las sanciones propias de la JEP. El órgano internacional también reconoció la participación de las víctimas y señaló que las sanciones impuestas por la JEP, después de que los comparecientes reconocieran verdad y responsabilidad ante ellas, representan un hito para la justicia transicional colombiana y para el abordaje de los crímenes cometidos durante el conflicto. La ONU resaltó además que la implementación de estas sanciones combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos dirigidos a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas.

Una sanción con enfoque restaurativo

El trabajo hace parte de las diferentes líneas de acción que deberán cumplir los siete integrantes del último Secretariado como parte de la sanción propia, que tiene un componente restaurativo y busca que los comparecientes contribuyan directamente a la reparación de las víctimas. Para la ONU, este proceso también demuestra la capacidad de la JEP para establecer los patrones de los graves crímenes ocurridos durante el conflicto e imponer sanciones a sus máximos responsables. El organismo pidió, además, garantizar las condiciones para el funcionamiento de la JEP, con el fin de que pueda continuar cumpliendo su mandato frente a la lucha contra la impunidad y la reparación de las víctimas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sin embargo, mientras la JEP avanza en el cumplimiento de estas sanciones, el tribunal enfrenta además una discusión por los recursos con los que contará para el próximo año. Durante el primer debate del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, el día de ayer las comisiones económicas del Congreso aprobaron un recorte de $170.000 millones al presupuesto de la JEP. La reducción contempla $140.000 millones menos en el rubro de inversión y otros $30.000 millones en gastos de funcionamiento. La decisión fue aprobada en las comisiones Tercera del Senado y Cuarta de la Cámara de Representantes. Si el recorte se mantiene durante el trámite del proyecto en las plenarias, la JEP comenzaría 2027 con un presupuesto de $721.803 millones. De los recursos que fueron retirados, $100.000 millones serían reasignados a la justicia ordinaria a través del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, falta que se discuta en la plenaria del Senado y la Cámara. Lea también: Presupuesto de la JEP tendrá recorte de $170.000 millones para el 2027, ¿qué pasará con el tribunal?} Bloque de preguntas y respuestas: