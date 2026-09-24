Así empiezan a cumplir sanción de la JEP exjefes de las Farc: buscan cuerpos de desaparecidos en Pitalito

Con pala y machete en mano, los siete integrantes del último Secretariado de las Farc-EP comenzaron a cumplir la sanción que les impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado.
La primera acción restaurativa comenzó este miércoles en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde los antiguos comandantes participan en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas.
Rodrigo Londoño Echeverry (alias Timochenko), Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar hacen parte de este proceso.
Las labores se desarrollan bajo el liderazgo de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en una intervención que busca avanzar en la recuperación e identificación de cuerpos y, con ello, aportar a las familias que todavía buscan a sus seres queridos.