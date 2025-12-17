x

A los capos de ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’ los despojaron de apartamentos de lujo y parqueaderos en Medellín y otras zonas

El valor de los bienes asciende a $3.460 millones.

  • La Fiscalía determinó que los bienes se obtuvieron con dineros provenientes del narcotráfico, extorsión y otros delitos. FOTO: CORTESÍA FISCALAÍA
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

En una gran operación contra el patrimonio criminal de dos históricas organizaciones delincuenciales en Antioquia, las autoridades realizaron extinción de dominio a 18 bienes vinculados a ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’, entre los cuales hay 15 apartamentos, parqueaderos y un lote rural en Medellín, Envigado, El Retiro y Sabaneta.

Según determinó la Fiscalía General de la Nación, las medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre estos 18 bienes golpean significativamente el patrimonio y las rentas criminales de ambas estructuras. La Fiscalía dijo tener material probatorio para determinar que estos bienes se obtuvieron de manera ilegal y superan los $3.460 millones. La mayoría se adquirió con dinero ilícito proveniente del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y concierto para delinquir.

Las investigaciones también determinaron que varios de los inmuebles figuran a nombre de familiares y personas cercanas a dos presuntos cabecillas de estos grupos delictivos, en un intento por burlar la acción de las autoridades. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes. Entre los bienes incautados también hay tres vehículos en los cuales, según las autoridades, se movilizaban integrantes de los grupos criminales para delinquir en el Valle de Aburrá.

Según cifras de la alcaldía, este año se adelantaron 962 allanamientos, se aplicó extinción de dominio a 34 bienes de estructuras criminales avaluados en más de $15.000 millones, se capturaron 16 cabecillas, 85 coordinadores y 286 integrantes.

Entre los bienes que cayeron en procesos de extinción de dominio y pertenecían a grupos delincuenciales hay hasta tractocamiones, fincas, contenedores y colecciones de joyas.

Utilidad para la vida