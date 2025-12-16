Condenadas madre e hija por quemar vivo a un perro en Sincelejo tras afirmar que estaba “poseído” y debían “liberarlo”

Madre e hija fueron enviadas a prisión porque, según probó la justicia, tomaron decisiones conscientes, violentas y reiteradas que terminaron con la vida de un animal indefenso en Sincelejo, Sucre.
Un juez de conocimiento de Sincelejo concluyó que Teresita de Jesús Alcocer Puentes y su hija, Arlin Winneth Cuello Alcocer, no solo actuaron con crueldad, sino que desoyeron cualquier alternativa distinta a la agresión extrema y por ello fueron condenadas cada una a 32 meses de prisión (2 años y 8 meses).
Todo comenzó con una situación común en muchos barrios: el ladrido insistente de un perro. ‘Rommy’, una canina de raza pastor alemán, permanecía en un predio del barrio Santa Helena, en Sincelejo. Su comportamiento generó incomodidad en las ahora condenadas, quienes, de acuerdo con la investigación, reaccionaron desde la intolerancia y la furia.