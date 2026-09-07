Investigan extraña muerte de ciudadano sirio dentro de un apartamento de renta corta en El Poblado, Medellín

Después de no saber nada del paradero del sirio Fadi Al Refai durante cinco días, tras su llegada a un apartamento en el barrio El Poblado, de Medellín, los dueños de la propiedad se preocuparon y decidieron ingresar. Al abrir la puerta, se encontraron con su cuerpo en la cama, en avanzado estado de descomposición.
La última vez que se había sabido de este extranjero, con pasaporte alemán, fue en la noche del 1 de septiembre, cuando ingresó al apartamento ubicado en el primer piso del conjunto residencial que queda en la carrera 32 con la calle 1B sur, en el barrio El Poblado, oriente de Medellín.