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Investigan extraña muerte de ciudadano sirio dentro de un apartamento de renta corta en El Poblado, Medellín

Este asiático, con pasaporte alemán, estuvo cinco días desaparecido, luego de llegar al país. Lo hallaron porque los dueños del apartamento que rentó ingresaron al no saber nada de él.

  • Dentro de este conjunto residencial, Fadi Al Refai fue encontrado sin vida luego de que llevara cinco días sin salir de su habitación. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
    Dentro de este conjunto residencial, Fadi Al Refai fue encontrado sin vida luego de que llevara cinco días sin salir de su habitación. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Después de no saber nada del paradero del sirio Fadi Al Refai durante cinco días, tras su llegada a un apartamento en el barrio El Poblado, de Medellín, los dueños de la propiedad se preocuparon y decidieron ingresar. Al abrir la puerta, se encontraron con su cuerpo en la cama, en avanzado estado de descomposición.

La última vez que se había sabido de este extranjero, con pasaporte alemán, fue en la noche del 1 de septiembre, cuando ingresó al apartamento ubicado en el primer piso del conjunto residencial que queda en la carrera 32 con la calle 1B sur, en el barrio El Poblado, oriente de Medellín.

De acuerdo con la información policial, este hombre había rentado la propiedad por cinco días y cuando se cumplió el último día, al no tener novedades sobre su paradero, los propietarios del espacio abrieron la puerta con la idea de sacar sus cosas y entregárselas cuando regresara.

Entérese: Así fue la persecución de dos mujeres señaladas de escopolaminar turistas en el Parque Lleras de Medellín

Esto lo hicieron luego de que desde el día anterior los que estaban a cargo de la custodia de esta propiedad hubieran ido varias veces y le tocaran la puerta para informarle que se le estaba acabando el plazo de estadía y si tenía planeado prorrogarla más días.

Luego de que se confirmara el fallecimiento de este asiático, los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida. No le encontraron señales de violencia, por lo que dejaron su muerte por establecer.

En medio de esta inspección tampoco encontraron elementos sospechosos que dieran cuenta de algún intento de hurto o el homicidio mediante modalidades como asfixia mecánica o el suministro de alguna sustancia.

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Se estima que más de 15 ciudadanos extranjeros han fallecido este año en extrañas circunstancias en el Valle de Aburrá. De estas, dos han sido confirmadas como homicidio luego de las labores por parte de las autoridades.

Una fue la del auxiliar de vuelo salvadoreño-estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina, a quien encontraron muerto el pasado 26 de marzo en el municipio de Fredonia, en el Suroeste antioqueño, luego de desaparecer cinco días antes. Por este hecho hay tres capturados.

El otro homicidio es el del estadounidense Jean Roody Dagobert, a quien encontraron muerto el 22 de junio dentro de una vivienda en el barrio Laureles, de Medellín. Al parecer falleció luego de que le suministraran altas dosis de escopolamina.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde encontraron muerto al ciudadano sirio Fadi Al Refai en Medellín?
Fadi Al Refai fue encontrado muerto dentro de un apartamento que había rentado en el barrio El Poblado, en Medellín, específicamente en un conjunto residencial ubicado en la carrera 32 con calle 1B sur.
¿Cuántos días llevaba muerto Fadi Al Refai cuando encontraron su cuerpo?
El extranjero llevaba aproximadamente cinco días sin ser visto, desde que ingresó al apartamento la noche del 1 de septiembre. Cuando los propietarios entraron, encontraron el cuerpo en la cama y en avanzado estado de descomposición.
¿De qué murió Fadi Al Refai el sirio hallado muerto en Medellín?
La causa de muerte de Fadi Al Refai todavía no ha sido establecida. El CTI de la Fiscalía realizó la inspección judicial y no encontró señales visibles de violencia, por lo que el caso quedó inicialmente como muerte por establecer.
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