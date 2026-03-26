Así fue la persecución de dos mujeres señaladas de escopolaminar turistas en el Parque Lleras de Medellín

Tras una exhaustiva investigación, agentes de la Policía tendieron una redada sorpresa sobre dos mujeres señaladas de drogar y robar sistemáticamente a extranjeros en Medellín. Según precisó la Policía, el caso se remonta al pasado 30 de enero, cuando un grupo de extranjeros fue abordado por las hoy procesadas, luego de salir de un establecimiento nocturno en el Parque Lleras. Le puede interesar: Así operan las cuatro bandas que manejan el crimen en el Parque Lleras El secretario de Seguridad, Manuel Villa, apuntó que en dicho caso las implicadas habrían abordado a por lo menos siete ciudadanos norteamericanos. “Estas dos mujeres les decían que prestaban servicios de damas de compañía. Coordinaron que iban a traer a otras mujeres, que iban a traer un vehículo tipo van y que los iban a llevar para seguir la fiesta en una finca o en una residencia de renta corta en el sector de Santa Elena”, narró Villa.

Al llegar a la fiesta, precisó el secretario, las víctimas comenzaron a consumir licor y uno de los extranjeros habría terminado inconsciente tras consumir escopolamina. “Gracias a la pérdida de su conciencia, le robaron una cadena, joyas, el celular y dinero en efectivo. Todo este robo asciende a la suma de alrededor de los $30 millones”, dijo el secretario. Lea también: Hasta mordiscos recibieron policías en medio de una riña con mujeres en el parque Lleras Tras este episodio, la Policía empezó a seguirles la pista a las mujeres. De acuerdo con las autoridades, en medio de esas pesquisas, agentes de la policía judicial llevaron a cabo múltiples entrevistas, analizaron videos de cámaras de seguridad, efectuaron reconocimientos fotográficos y tramitaron varias solicitudes de información, con las que habrían logrado no solo identificar, sino localizar a las implicadas.

Con ese material probatorio, las autoridades obtuvieron luz verde allanar y registrar los sitios en los que se presumía se encontraban las mujeres. El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que los dos operativos se realizaron en los barrios Caicedo y Villahermosa, donde se logró formalizar la captura de las dos implicadas, de 19 y 34 años. Siga leyendo: Dos francesas fueron robadas con pistolas afuera de un negocio del Parque Lleras “Las investigaciones permitieron establecer que estas mujeres estarían vinculadas a una modalidad delictiva que afecta especialmente a ciudadanos extranjeros, utilizando diferentes sustancias para facilitar el hurto”, expresó el uniformado. El subcomandante añadió que, en el procedimiento, los oficiales de policía encontraron moneda extranjera, documentos de identidad de otras mujeres, un revólver calibre 38 y dos celulares, con los que se espera recabar más información para el caso.