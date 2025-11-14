Cinco en un día: inadmitieron a más extranjeros en el José María Córdova por riesgo de explotación sexual en Medellín

Este viernes, 14 de noviembre, fueron inadmitidas cinco personas extranjeras que pretendían ingresar al país por el aeropuerto José María Córdova; su acceso al territorio nacional fue rechazado por la autoridad migratoria debido a que existían sospechas de que buscaban ejercer el turismo sexual o representaban riesgo de incurrir en actos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.
Según informó Migración Colombia, la totalidad eran hombres y procedían de Estados Unidos.
Le recomendamos leer: Policía halló a extranjero con dos menores en hotel en El Poblado, en Medellín; el establecimiento fue sellado temporalmente
Uno de los casos de inadmisión obedeció a que la persona estaba reportada en la plataforma Angel Watch donde se registran antecedentes de abuso sexual contra menores de edad y mujeres, mientras que el rechazo de los otros cuatro obedeció luego de que los funcionarios hicieran las entrevistas de control migratorio y los devolvieron en el mismo vuelo en el que habían arribado.