Crudo Brent supera los US$100 ante dudas sobre acuerdo entre EE. UU. e Irán

El precio del petróleo volvió a encender las alarmas en los mercados internacionales. Este martes, el barril de Brent —referencia global— superó nuevamente la barrera de los 100 dólares, impulsado por la incertidumbre en torno a una posible salida negociada a la guerra en Oriente Medio. Lea aquí: Irán denunció ataques contra infraestructuras gasísticas, pese anuncio de Trump sobre suspensión de cinco días La jornada estuvo marcada por la cautela de los inversionistas, que reaccionaron a señales contradictorias sobre el rumbo del conflicto. Aunque el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país mantenía conversaciones “muy buenas” con Irán y anunció la suspensión de ataques contra infraestructura energética, el optimismo inicial se desvaneció rápidamente. Desde Teherán, autoridades iraníes desmintieron la existencia de negociaciones, lo que volvió a generar nerviosismo en los mercados y empujó al alza los precios del crudo. A esto se suma la persistencia del conflicto y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo a nivel mundial.

La tensión en Oriente Medio y la incertidumbre sobre un acuerdo con Irán impulsaron el alza del precio del petróleo en los mercados internacionales. FOTO: Getty.

En este contexto, el barril de Brent del mar del Norte subía un 4,2% hasta alcanzar los 104,09 dólares en horas de la tarde, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba un 5% hasta los 92,49 dólares. Analistas del mercado advierten que la volatilidad seguirá siendo la norma mientras no haya claridad sobre el desenlace del conflicto. “La guerra en Irán no se ha terminado y el estrecho de Ormuz sigue cerrado”, señaló Kathleen Brooks, directora de investigación en la firma XTB. Conozca: Importaciones de gas aumentaron 27% en febrero, mientras producción local cayó 16% El repunte del petróleo tuvo un impacto inmediato en los mercados bursátiles, especialmente en Europa, donde las principales bolsas operaron con cautela. Aunque lograron recuperarse parcialmente al cierre, el comportamiento fue mixto: París subió 0,23%, Londres 0,72%, Milán 0,42% y Madrid 0,18%, mientras que Fráncfort cerró con una leve caída de 0,07%. En Wall Street, el panorama también reflejó incertidumbre. El índice Dow Jones registraba una ganancia moderada de 0,3%, el S&P 500 subía 0,1% y el Nasdaq retrocedía 0,4%, evidenciando la sensibilidad de los mercados tecnológicos ante el alza en los costos energéticos.