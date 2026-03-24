Crudo Brent supera los US$100 ante dudas sobre acuerdo entre EE. UU. e Irán

El precio del petróleo volvió a encender las alarmas en los mercados internacionales. Este martes, el barril de Brent —referencia global— superó nuevamente la barrera de los 100 dólares, impulsado por la incertidumbre en torno a una posible salida negociada a la guerra en Oriente Medio.
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La jornada estuvo marcada por la cautela de los inversionistas, que reaccionaron a señales contradictorias sobre el rumbo del conflicto. Aunque el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país mantenía conversaciones “muy buenas” con Irán y anunció la suspensión de ataques contra infraestructura energética, el optimismo inicial se desvaneció rápidamente.
Desde Teherán, autoridades iraníes desmintieron la existencia de negociaciones, lo que volvió a generar nerviosismo en los mercados y empujó al alza los precios del crudo. A esto se suma la persistencia del conflicto y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo a nivel mundial.