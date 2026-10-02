Fan murió tras atragantarse con un chorizo en pleno concierto de Jhonny Rivera en Huila

José Elver Palencia había asistido al concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en la Concha Acústica de Garzón, Huila. Durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, mientras se encontraba en la zona de comidas del lugar, las personas que estaban cerca notaron que había dejado de respirar después de consumir un chorizo.
En medio del evento se dirigió a la zona de comidas y compró un chorizo porque tenía hambre, según versiones recogidas de los testigos por Semana. Mientras comía, las personas que estaban cerca se dieron cuenta que comenzó a tener dificultades para respirar.
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Al inicio, la emergencia fue interpretada como un desmayo y los asistentes alertaron a los organismos de socorro. Luego llegaron miembros de la Cruz Roja, que retiraron a Palencia del sitio para brindarle atención. Todo ocurrió mientras Jhonny Rivera estaba en el escenario la canción Comprendí que te perdí.