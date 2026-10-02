Fan murió tras atragantarse con un chorizo en pleno concierto de Jhonny Rivera en Huila

José Elver Palencia había asistido al concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en la Concha Acústica de Garzón, Huila. Durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, mientras se encontraba en la zona de comidas del lugar, las personas que estaban cerca notaron que había dejado de respirar después de consumir un chorizo. En medio del evento se dirigió a la zona de comidas y compró un chorizo porque tenía hambre, según versiones recogidas de los testigos por Semana. Mientras comía, las personas que estaban cerca se dieron cuenta que comenzó a tener dificultades para respirar. Entérese: Jhonny Rivera reúne a Nanpa Básico, Luis Alfonso y más de 30 artistas para festival benéfico en Pereira tras el terremoto Al inicio, la emergencia fue interpretada como un desmayo y los asistentes alertaron a los organismos de socorro. Luego llegaron miembros de la Cruz Roja, que retiraron a Palencia del sitio para brindarle atención. Todo ocurrió mientras Jhonny Rivera estaba en el escenario la canción Comprendí que te perdí.

Fue llevado en ambulancia al Hospital Departamental San Vicente de Paúl, ubicado cerca de la Concha Acústica. Ahí recibió atención médica, pero murió durante la madrugada. De acuerdo con diferentes medios locales como La Preferida Pitalito, Palencia habría ingresado al centro médico sin documentos, por lo que su identidad no pudo establecerse de inmediato. Una vez fue identificado, se conoció que era residente de Maíto, centro poblado de Tarqui, Huila, donde era conocido por la comunidad que lamentó su muerte. Conozca: Ofrecen gratis curso de primeros auxilios psicológicos para afectados por terremotos en Colombia y Venezuela: cómo acceder Una página dedicada a compartir información de Maíto, seguida por más de 4.400 usuarios, publicó este mensaje: “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de José Elver Palencia, un querido paisano, recordado por ser un hombre trabajador, amable y de gran carisma. Su alegría y la manera especial de compartir con quienes lo rodeaban permanecerán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Desde Maito Huila Mi Pueblo, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza y que su recuerdo permanezca siempre en nuestros corazones”.

Jhonny Rivera pidió ayuda para encontrar a la familia de José Elver Palencia

Jhonny Rivera se enteró de la muerte después del concierto y manifestó que quería conocer lo ocurrido y establecer contacto con los familiares de Palencia. En una historia publicada en Instagram, el cantante pidió ayuda a sus seguidores en Garzón para ubicar a la familia.

“Oye, tú que eres de Garzón, ¿me puedes ayudar a ubicar la familia del muchacho que murió cuando yo estaba cantando? Es que hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto, y quiero hablar con la familia”. Rivera explicó que la noticia le había afectado y que quería conocer más detalles sobre el caso, pues recibió mensajes en los que le aseguraban que Palencia era seguidor suyo: “Quiero conocer un poquitico este caso, porque me ha tenido como achicopalado. Que era muy fan mío, me han dicho, pues me han escrito muchas cosas”. Siga leyendo: Video de Presley Gerber horas antes de morir: así pasó su última noche en un centro de rehabilitación Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

José Elver Palencia era residente de Maíto, centro poblado de Tarqui, Huila. La comunidad lo recordó como un hombre trabajador, amable y de buen carisma. ¿En qué momento ocurrió la emergencia durante el concierto de Jhonny Rivera? La emergencia ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, mientras Palencia se encontraba en la zona de comidas de la Concha Acústica de Garzón. ¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la muerte del hombre en Garzón? Rivera dijo que había recibido versiones diferentes sobre la causa de la emergencia y pidió contactar a la familia. “Hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto”, manifestó.