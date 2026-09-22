Jhonny Rivera reúne a Nanpa Básico, Luis Alfonso y más de 30 artistas para festival benéfico en Pereira tras el terremoto

Más de 35 artistas y creadores de contenido llegarán a Pereira entre el 2 y el 4 de octubre para participar en Volveremos Fest, una iniciativa liderada por el cantante pereirano Jhonny Rivera que busca recaudar recursos para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y, al mismo tiempo, llevar visitantes a la ciudad para impulsar el comercio local. Rivera comenzó a organizar el festival después de conocer las pérdidas que dejó el sismo en viviendas rurales y pequeños negocios de la región. Su primera tarea fue contactar a otros artistas para pedirles que se sumaran a la iniciativa: “Empecé a llamar uno por uno (...) y todos dijeron que sí. Tenían la respuesta inmediatamente porque quieren a Pereira, sienten que Pereira nos necesita”, explicó el cantante. Entérese: Empresa de Risaralda convirtió miles botellas recicladas en una casa para afectados por el terremoto

Entre los artistas que confirmaron su participación están Andy Rivera, Luis Alfonso, Arelys Henao, Pipe Bueno, Alzate, Nelson Velásquez, Ciro Quiñones y Nanpa Básico. Según Rivera, los músicos donarán sus presentaciones y asumirán también los gastos relacionados con su participación: “Ellos están donando su presentación desde el hotel, los viáticos, todos, todos los artistas lo están donando”, detalló. La programación tendrá conciertos, desfiles y actividades durante tres días. Además, la organización espera que la llegada de visitantes genere movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y otros negocios. La Cámara de Comercio de Pereira participa en el proceso para identificar a los comerciantes afectados y facilitar su presencia en una feria comercial y gastronómica que funcionará durante el festival. Los emprendedores podrán ofrecer sus productos sin pagar por el espacio. Le puede interesar: Shakira llegó a Chocó y anunció US$1,25 millones para reconstruir escuelas y universidad afectadas por el terremoto

La Alcaldía de Pereira y las autoridades locales también participan en la organización de la seguridad, la logística y la atención médica durante las jornadas: “Pereira siempre ha sido una ciudad resiliente y unida. Con la ayuda de todos los colombianos vamos a salir adelante y a demostrar que nos podemos volver a levantar”, dijo Rivera.

¿Cuánto cuesta asistir a Volveremos Fest?

Los asistentes podrán adquirir un bono solidario a través de mundoboletos.com. El valor será de $40.000 por día o $100.000 para los tres días. La organización anunció que el dinero recaudado mediante la taquilla y las donaciones será administrado por una fundación creada para este propósito. Los recursos estarán destinados principalmente a materiales de construcción para viviendas rurales afectadas y kits de alimentos para zonas que aún requieren ayuda. Quienes no puedan viajar a Pereira también podrán hacer aportes mediante un código QR habilitado por la organización. No habrá un monto mínimo para donar: “Así sean mil pesitos, $2.000, $5.000, lo que puedan. Esto va a ayudar a este recaudo”, enfatizó el cantante.

La intención de los organizadores es que la ayuda continúe después de los tres días del festival, con acciones dirigidas a las familias y comerciantes afectados. Rivera también hizo un llamado a quienes puedan desplazarse hasta Pereira durante el primer fin de semana de octubre. “Quiero invitar a todo Colombia para que vengan a Pereira. Vengan a disfrutar, a comprar, a comer rico, a hospedarse, a recorrer nuestra ciudad y a tenderle la mano a nuestra gente. Porque después de los momentos difíciles es cuando descubrimos de qué estamos hechos. Pereira se levanta, Pereira vuelve a sonreír, Pereira vuelve a ser más fuerte”, concluyó. No se vaya sin leer: El cumpleaños de Valentina Ferrer tras la separación de J Balvin: vestido plateado, amigas y un mensaje del cantante Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: