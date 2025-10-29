Fantasmas de Prado: el recorrido que revive las leyendas de las casas “embrujadas” de Medellín

Por las noches de octubre, en Prado se respira un aire de misterio. Las viejas casonas del barrio patrimonial —que alguna vez albergaron a las familias más influyentes de Medellín— reciben a visitantes que llegan atraídos por conocer a los “Fantasmas de Prado”, un recorrido nocturno por los lugares que, según cuentan, guardan presencias del pasado.
El evento, organizado por la Corporación Distrito Candelaria, ofrece una ruta que invita a redescubrir uno de los sectores más antiguos de la ciudad durante este Halloween.
“La idea surgió porque venimos haciendo una activación patrimonial del barrio Prado y entre ellos digamos que creativamente vamos sacando una programación ya hace 11 años en el barrio”, explicó Sergio Patiño, director de la corporación, a EL COLOMBIANO, sobre la segunda versión de este recorrido.
Se trata de “crear formas de llevar gente al barrio que es el único polígono patrimonial con el que cuenta la ciudad”, agregó Patiño.