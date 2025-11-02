Tensión en el Gobierno: Benedetti denuncia sobrevuelo de drones sobre su vivienda y anuncia acciones penales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció en la red social X que en la madrugada de este domingo estuvieron dos drones sobrevolando su lugar de residencia. “Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial? Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido. Todo lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”, anotó el funcionario. El señalamiento estuvo acompañado de un video, subido también a la red X, en el que muestra los drones sobre su vivienda: “Aquí está el video donde entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy los drones sobrevolaban el lugar donde vivo”. Igualmente anticipaba que denunciaría a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra su vida y la de su familia, donde viven menores de edad. En la tarde de este domingo, Benedetti aseguró que interpuso la demanda penal contra dos sospechosos. “Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 am en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro”, añadió. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en cabeza de su directora, Angie Lizeth Rodríguez, expresó su rechazo a las amenazas e intentos de intimidación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y manifestó su solidaridad con él, su familia y su equipo de trabajo. “El Gobierno Nacional reitera que ningún acto de violencia, amenaza o coacción puede tener espacio en una sociedad democrática. La intimidación como forma de presión o silenciamiento es contraria a los principios de respeto, justicia y diálogo que orientan la acción del Estado colombiano. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la integridad de los servidores públicos y el fortalecimiento de la institucionalidad, pilares esenciales para la construcción de un país en paz”, se lee en el texto. La nota continúa señalando que: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a rechazar la violencia en todas sus expresiones y a proteger la vida como el valor más alto de nuestra democracia. Confiamos en que las autoridades competentes adelantarán las investigaciones necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio libre de las funciones públicas. La vida y la dignidad no se amenazan, se protegen”.