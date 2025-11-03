Nacional arrasó al América y dejó la semifinal de la Copa BetPlay prácticamente definida. Vea los goles

Atlético Nacional confirmó su gran momento en la temporada con un triunfo arrollador de 4-1 sobre América de Cali, resultado que prácticamente deja sentenciada la llave de la semifinal de la Copa BetPlay. Lo más llamativo: los verdes lograron esta hazaña sin tres de sus figuras titulares, William Tesillo, Jorman Campuzano y Edwin Cardona, demostrando la profundidad y contundencia del equipo dirigido por Diego Arias.

La tarde en el estadio Atanasio Girardot comenzó con un espectáculo digno de gala. Juegos pirotécnicos y humo verde y blanco dieron la bienvenida a los hinchas y sirvieron como preludio de lo que sería un verdadero festival de goles y emociones. Desde el primer minuto, Nacional salió decidido a marcar la pauta del encuentro, mostrando intensidad y concentración en todas las líneas.

El primer gol llegó a los 36 minutos, obra de Juan Bauzá, quien aprovechó un robo de balón de Matheus Uribe para definir con precisión en un ángulo imposible para el arquero Jorge Soto. Este tanto no solo abrió el marcador, sino que se convirtió en el gol número 100 del conjunto verdolaga en lo que va del año y fue el segundo de Bauzá en 17 partidos, confirmando su creciente influencia en el equipo.

El primer tiempo también dejó otro hecho relevante: la lesión de Andrés Sarmiento, quien tuvo que salir de la cancha, dando paso al juvenil Juan Manuel Rengifo. Este joven futbolista, que ya había mostrado destellos de calidad en anteriores compromisos, pronto se convertiría en protagonista del partido.

En la segunda mitad, Nacional continuó con su dominio. Al minuto 60, Matheus Uribe, uno de los mejores del encuentro, amplió la ventaja con su décimo gol con el club verde, estableciendo el 2-0 en el marcador. Sin embargo, la verdadera joya del partido llegaría apenas cuatro minutos después.

Juan Manuel Rengifo ejecutó un tiro de esquina y, con audacia y talento, remató directo al arco para marcar un gol olímpico que dejó sin reacción a la defensa del América. Este tanto, histórico para el club, fue el tercer gol de Rengifo y lo convirtió en apenas el sexto jugador en la historia de Nacional en lograr un gol olímpico, sumándose a nombres legendarios como Rodrigo Miranda (1964), Óscar López y Óscar Rossi (1965), Gustavo Santa (1969) y Hernán Darío Herrera (1978).

La euforia de los hinchas todavía no se había calmado cuando Alfredo Morelos anotó el cuarto gol para el equipo verde, su tanto número 29 con la camiseta de Nacional, consolidando un marcador que reflejaba con claridad la superioridad del conjunto paisa. América logró descontar gracias a Yojan Garcés, pero ese único gol no alcanzó para inquietar el resultado final de 4-1.

Con esta victoria, Atlético Nacional prácticamente asegura su paso a la final de la Copa BetPlay, aunque deberá ratificarlo en el estadio Pascual Guerrero el jueves 13 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m. Bajo la dirección técnica de Diego Arias, el equipo suma 10 partidos invicto: 8 triunfos y 2 empates, consolidando una racha que lo coloca en el momento más brillante del año y lo hace uno de los favoritos para levantar el trofeo al final de la temporada.

Revive aquí el minuto a minuto de este partido: