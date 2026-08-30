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Federación Neerlandesa propone una cumbre, sin Infantino, sobre futuro de la FIFA

El dirigente italo-suizo del fútbol mundial, haciendo caso omiso de los llamamientos a dimitir, se aferra a su trono desde hace varias semanas, moviliza a sus apoyos y sigue siendo el único candidato oficial a un nuevo mandato el próximo 18 de marzo.

  • Gianni Infantino preside el organismo rector del fútbol mundial desde 2016. FOTO: AFP
    Gianni Infantino preside el organismo rector del fútbol mundial desde 2016. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) hizo un llamamiento el domingo para realizar una cumbre internacional en Ámsterdam, sin Gianni Infantino, para discutir una reforma profunda sobre la gobernanza de la FIFA.

En un comunicado, la KNVB afirma que la instancia mundial necesita “un nuevo liderazgo a partir de 2027”, destacando que un cambio de presidente no será suficiente.

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La KNVB, que apoyó a Infantino durante su última reelección en 2023, dice haber basado entonces su apoyo en los compromisos de buena gobernanza, derechos humanos, sostenibilidad y cooperación internacional.

“Ahora hemos alcanzado un punto en el que nuestra confianza se ha perdido”, escribe, denunciando una excesiva concentración de poder del presidente y una separación insuficiente entre el italosuizo y la administración de la FIFA.

Para la KNVB, todo el proceso alrededor del proyecto FIFA Forward Enterprise, ya abortado, ha constituido un “punto de inflexión” en la relación con Infantino.

En contexto: ¿Infantino se queda solo? Seis federaciones nórdicas pierden la confianza en el presidente de la FIFA

Por eso llama ahora a un debate amplio sobre la estructura de la FIFA, antes de abordar el asunto de su futuro dirigente. “Primero hay que determinar el tipo de FIFA que necesita el fútbol internacional”, destaca.

La KNVB aboga por una organización “fuerte y creíble” dotada de una gobernanza reforzada, de mayor transparencia y de un control independiente.

También desea que los derechos humanos, la sostenibilidad y la lucha contra el racismo y otras discriminaciones se conviertan en elementos centrales de las decisiones de la FIFA, y que la instancia reinvierta una mayor parte de sus ingresos en el desarrollo del fútbol mundial.

Para lanzar esta reflexión, la KNVB propone organizar en Ámsterdam una cumbre que reúna a federaciones nacionales y confederaciones de todos los continentes.

“Como miembro fundador de la FIFA, tenemos una responsabilidad particular”, afirma la federación neerlandesa, que resume su iniciativa en dos etapas: “primero, definir la FIFA que queremos, y después identificar el liderazgo capaz de ponerla en marcha”.

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Al ser preguntada por la AFP, la UEFA indicó no querer “comentar una correspondencia que se suponía privada”, y añadió: “mantenemos una relación de trabajo productiva desde hace mucho tiempo con la KNVB, a la que apreciamos mucho”.

Aunque varias voces piden su renuncia, Infantino sigue decidido a presentarse a las próximas elecciones de la FIFA, el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. El italo-suizo preside el organismo rector del fútbol mundial desde 2016.

Varias federaciones nacionales le han retirado públicamente su apoyo, así como las confederaciones de Europa (UEFA), Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y Asia (AFC).

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