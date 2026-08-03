Gianni Infantino, la cronología vivida por el presidente de Fifa, de tocar el cielo a su momento más bajo en solo dos semanas

Hace dos semanas, Gianni Infantino se sentía pletórico por el éxito global del Mundial de Norteamérica. Pero apenas dos semanas después de su presidencia en la FIFA está en el momento más complicado tras el fracaso de su proyecto de inversiones privadas en las competiciones.
Nada hacía prever esta gran crisis de liderazgo cuando el dirigente italosuizo corría por el escenario para sacar de escena al mandatario estadounidense, Donald Trump, justo antes de que los jugadores de España levantaran la Copa del Mundo, el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.
Durante ese torneo, Infantino fue impermeable a las críticas, se sintió intocable y disfrutó de lo que calificó como “el mejor Mundial de la historia”.
También le puede interesar: El Real Madrid aplaude la “buena noticia” de la retirada del plan comercial de la FIFA
Cuando menos, el más rentable, con casi 15.000 millones de dólares de ingresos generados y 6,6 millones de espectadores en los estadios, además de un récord de audiencias por televisión.
El exsecretario general de la UEFA, de 56 años, está sin embargo ahora sobre la cuerda floja, con más opositores que nunca y obligado a renunciar a un ambicioso plan para abrir el Mundial y otras competiciones de la FIFA a la inversión privada, una línea roja para gran parte de los actores del fútbol.
Solo hicieron falta unos días para esta caída en desgracia después de diez años de presidencia estable, desde el anuncio el martes de este proyecto hasta el fracaso del mismo tres días más tarde ante la falta de apoyos.