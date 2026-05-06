Exconductor de FedEx fue condenado a pena de muerte por el secuestro y asesinato de una niña de 7 años

El exrepartidor de la reconocida empresa FedEx, Tanner Horner, fue condenado por un jurado de forma unánime a pena de muerte por el secuestro y asesinato de Athena Strand, una niña de siete años.

Este veredicto fue emitido en Texas, Estados Unidos, y establece que Horner será ejecutado mediante inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Huntsville, en una fecha que aún debe determinarse.

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La condena se da por el crimen cometido el el 30 de noviembre de 2022 en Paradise, Texas, cuando Horner acudió al domicilio del padre de la menor para entregar un paquete que contenía un regalo de Navidad: una caja de muñecas Barbie.

De acuerdo con las declaraciones dadas al jurado, Horner afirmó haber golpeado accidentalmente a la niña con su furgoneta mientras retrocedía y agregó que por “pánico” y para evitar que ella se lo contara a su padre, decidió subirla al vehículo.

Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía desmintieron la versión del accidente, señalando que la niña no presentaba lesiones previas al secuestro. Ante eso, el hombre confesó que, tras subirla a la camioneta, intentó romperle el cuello y, al no lograrlo, la estranguló con sus propias manos mientras en la radio sonaba música navideña. El cuerpo de Athena fue hallado dos días después en un arroyo, a unos 10 kilómetros de su hogar.

Durante el proceso, el jurado escuchó grabaciones de audio y vio videos del interior del camión de FedEx que capturaron los momentos finales de la víctima.