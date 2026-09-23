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Fernando Alonso afirma que la Fórmula 1 está acabando con el pilotaje clásico; ¿qué más dijo?

La F1 recibe otra crítica por parte de sus pilotos, esta vez fue el histórico Fernando Alonso, de presente en Aston Martin.

  • Fernando Alonso lleva 2 décadas en la F1. FOTO: X AstonMartinF1
    Fernando Alonso lleva 2 décadas en la F1. FOTO: X AstonMartinF1
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 15 minutos
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Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto español Fernando Alonso, doble campeón de Fórmula 1 en 2005 y 2006, pidió cambios porque los actuales monoplazas híbridos están acabando con la conducción clásica en los circuitos tradicionales.

Las quejas del piloto de Aston Martin llegan tras la disputa hace 10 día del Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring de Madrid, descrito como un “asesino de coches” y “asesino de carreras” por pilotos y muchos especialistas.

No obstante, Alonso precisó que su decepción con la experiencia de pilotar en la F1 este año se extiende a muchos otros circuitos y citó Silverstone (Inglaterra), Spa-Francorchamps (Bélgica) y Suzuka (Japón), tres de los trazados clásicos del calendario.

El español reclamó cambios en el equilibrio entre la potencia del motor y la de la batería.

“Tal vez desde el habitáculo, detrás del volante, especialmente si has competido en otras categorías o has pilotado otros coches de F1, hay un poco de frustración”, dijo.

“Silverstone, que es un circuito increíble, ya no es divertido”, afirmó.

“En Spa fue casi embarazoso pasar por Eau Rouge y, en Suzuka, por la 130R”, añadió en referencia a míticas curvas en estos circuitos, reputadas por ser de las más peligrosas.

La gestión de la batería hace que los pilotos no puedan ir en muchos momentos al máximo de la potencia de sus motores para evitar que estos acumuladores de electricidad se vacíen.

“Hay circuitos que han sido asesinados este año”, insistió.

Alonso es decimonoveno en la clasificación del campeonato del mundo de pilotos con solo tres puntos, muy lejos del joven italiano de Mercedes Kimi Antonelli, que lidera la clasificación del campeonato con 292 unidades.

No solo es Alonso

Aunque el piloto ibérico se ha quejado durante toda la temporada de las modificaciones en los monoplazas para esta temporda, otros corredores como Max Verstappen, Lewis Hamilton o Carlos Sainz, han sido críticos con las nuevas reglamentaciones de la categoría reina del automovilismo.

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Hamilton, por ejemplo, apuntó fuerte contra el recorte de kilómetros por Gran Premio, mientras que Verstappen ha estado en más competiciones aparte de la F1 para sentirse mejor pilotando.

Lea también: Las carreras de Fórmula 1 serán más cortas en 2027, ¿por qué?

¿Por qué se queja Fernando Alonso de los monoplazas actuales de la Fórmula 1?
El piloto español citó específicamente a Silverstone (Inglaterra), Spa-Francorchamps (Bélgica) y Suzuka (Japan). Sobre estos últimos, destacó que en zonas míticas como Eau Rouge (Spa) o la curva 130R (Suzuka) la experiencia actual llega a ser “casi embarazosa”.
¿Qué circuitos clásicos mencionó Fernando Alonso que ya no son divertidos de pilotar?
¿Qué opinión tiene Fernando Alonso sobre el nuevo circuito Madring en Madrid?
Tras el Gran Premio de España disputado en el circuito Madring de Madrid, Alonso se hizo eco de las críticas del paddock que lo describen como un “asesino de coches” y “asesino de carreras”, sumando este descontento a su decepción general con la categoría esta temporada.
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