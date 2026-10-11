Gerente de grupo inmobiliario habría estafado a 45 personas por más de $865 millones en el Valle de Aburrá

Con la necesidad de vivienda en el Valle de Aburrá, también han aparecido quienes buscan sacarle provecho. En este nuevo caso, 45 personas denunciaron a Juan David Cruz Larrarte por negocios de administración, arrendamiento y venta de inmuebles en Medellín y otros municipios de la región que constituirían una estafa en modalidad masa, según el ente acusador.
Cruz Larrarte, copropietario y gerente de un grupo inmobiliario, habría obtenido más de $865 millones entre 2023 y 2026 mediante la retención de cánones y la recepción de anticipos, de acuerdo con el ente acusador.
El procesado no aceptó el cargo y, según la Fiscalía, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
Entérese: El lote con el que estafaron a 200 familias con proyecto VIS en Bello