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Fiscalía reactivó órdenes de captura contra alias Calarcá, Walter Mendoza y otros disidentes

La decisión se tomó luego de que el actual gobierno diera por terminadas las negociaciones de paz con estos grupos insurgentes.

  • Alias Calarcá, estaba en negociación de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Foto: cortesía
    Alias Calarcá, estaba en negociación de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Foto: cortesía
El Colombiano
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hace 25 minutos
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Se acabaron los ‘mimos’ para los grupos armados ilegales con los que el Gobierno de Gustavo Petro insistió en adelantar procesos de diálogo. Este martes se conoció que la Fiscalía General expidió la Resolución 0263 de 2026, mediante la cual reactivó órdenes de captura que habían sido suspendidas contra exmiembros representantes de tres estructuras armadas, luego de que el Gobierno Nacional diera por terminadas las respectivas mesas de diálogo.

Entre los hombres a quienes les fueron reactivadas las órdenes de captura aparecen Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’; y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, además de otros integrantes que habían sido reconocidos como representantes en los espacios de negociación con el Gobierno.

La decisión cobija a integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, antes Segunda Marquetalia, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La medida se produce después de que, el pasado 28 de agosto, el Gobierno terminara las mesas de diálogos con esos grupos ilegales, además de revocar la designación de sus miembros representantes.

En desarrollo...

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