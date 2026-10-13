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Duelo colombiano en inicio de la ‘semi’ en la Libertadores entre Fluminense y Palmeiras; ¿a qué hora y dónde verlo?

La Copa Libertadores entra en su recta final, este miércoles juegan Fluminense vs. Palmeiras en el Maracaná de Río de Janeiro.

  • Jhon Arias (izquierda, Palmeiras) y Julián Millán (derecha, Fluminense) son dos de los tres colombianos más Kevin Serna (Fluminense) que disputarán la serie. FOTOS: Getty
    Jhon Arias (izquierda, Palmeiras) y Julián Millán (derecha, Fluminense) son dos de los tres colombianos más Kevin Serna (Fluminense) que disputarán la serie. FOTOS: Getty
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Tres colombianos participan este miércoles en el partido que abre las semifinales de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños Fluminense (local) y Palmeiras (7:30 p.m./ ESPN y Disney+).

En el primer elenco, cuya plantilla está valorada en 121 millones de euros, actúan el zaguero Julián Millán y el extremo Kevin Serna, mientras que el visitante cuenta con el mediocampista Jhon Arias, uno de los referentes de la nómina que está cotizada en 218,5 millones de euros.

La serie entre paulistas y cariocas tendrá el primer lance en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y garantizará la presencia de un club brasileño en la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Palmeiras se ha convertido en un abonado de las últimas instancias de la Copa bajo el mando del portugués Abel Ferreira. El Verdão disputará su sexta semifinal en las últimas siete ediciones, una regularidad inédita en el continente.

“Estamos pensando partido a partido. Vamos a intentar luchar hasta el final, esa es nuestra mentalidad. Luchar hasta el final”, afirmó el capitán palmeirense, el defensor paraguayo Gustavo Gómez.

Fluminense, en cambio, ha construido una historia mucho más breve, pero igualmente efectiva. Las dos veces que disputó una semifinal de Libertadores alcanzó la final: fue subcampeón en 2008 –perdió con Liga de Quito– y conquistó su primera corona en 2023 tras derrotar a Boca Juniors en el Maracaná.

La serie enfrentará así la constancia de Palmeiras con la eficacia de Fluminense. “El objetivo es el mismo: tenemos que ganar siempre, lo cual implica una enorme responsabilidad en cada partido, y darlo todo en cada uno de ellos”, aseguró Marcão, entrenador principal del Flu desde mediados de agosto tras el despido del argentino Luis Zubeldía.

La cuota de veteranía

Fábio, Thiago Silva y Hulk resisten el paso del tiempo y su liderazgo será clave para el Fluminense.

Fábio, que cumplió 46 años el 30 de septiembre, ha hecho milagros en la portería del equipo de Río de Janeiro en el torneo. Thiago Silva, de 42 años, es su mejor guardaespaldas, mientras que Hulk, de 40 años, ha firmado goles y asistencias decisivas.

El trío es vital para el técnico Marcão. Por ello, el entrenador Marcão decidió reservar a Thiago y Hulk el domingo, en la derrota 1-0 de los suyos ante el líder Flamengo en la liga brasileña. “La media de edad” de Palmeiras, sin ningún jugador en los 40, “es totalmente diferente” y “nosotros debemos tener un cuidado especial con nuestros jugadores”, dijo.

A su vez, el Palmeiras llega en un momento sólido con victorias sucesivas en el Brasileirão ante Bahia (1-0) y Corinthians (4-1), a solo un punto del Flamengo en la carrera por el campeonato.

Paulinho, como punto negativo, volvió a lesionarse el fin de semana. “El fútbol es jugar al límite”, dijo el técnico del Verdão, Abel Ferreira.

El ganador de la serie se enfrentará en la final al triunfador entre el campeón vigente, Flamengo, y el único equipo que puede evitar un octavo título al hilo de clubes de Brasil en la Libertadores, el argentino Estudiantes de La Plata.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde se juega el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Fluminense y Palmeiras?
El encuentro de ida se disputa este miércoles a las 7:30 p.m. (con transmisión de ESPN y Disney+) en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro. Esta serie garantiza la presencia de un club brasileño en la gran final del torneo.
¿Qué colombianos participan en esta llave de semifinales entre Fluminense y Palmeiras?
Por parte del Fluminense juegan el zaguero Julián Millán y el extremo Kevin Serna. En el Palmeiras, el mediocampista Jhon Arias forma parte de la plantilla como uno de los referentes del equipo visitante.
¿Cómo llegan Fluminense y Palmeiras a esta instancia de la Copa Libertadores?
El Palmeiras llega consolidado tras registrar victorias consecutivas en el Brasileirao ante Bahia y Corinthians, ubicándose a solo un punto del líder Flamengo, y disputando su sexta semifinal en las últimas siete ediciones bajo la dirección de Abel Ferreira. Por su parte, el Fluminense, dirigido por Marcão, mantiene una eficacia histórica: las dos únicas veces que ha jugado semifinales de Libertadores ha llegado a la final (subcampeón en 2008 y campeón en 2023).
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