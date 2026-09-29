“Se necesita una acción creíble para reducir los desequilibrios fiscales”: FMI inicia evaluación de la economía colombiana

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó estar dispuesto a apoyar a Colombia para enfrentar sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio, luego de la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella para profundizar la colaboración con el organismo multilateral. La próxima semana, una delegación del Ministerio de Hacienda viajará a Washington D. C. para continuar las conversaciones.
El anuncio se produjo tras la visita a Colombia de Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, quien estuvo en el país entre el 25 y el 28 de septiembre. Durante su estadía en Bogotá, se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la Junta Directiva del Emisor.
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Clarke también sostuvo encuentros con empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos. Según explicó, estas conversaciones le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y recoger diferentes perspectivas sobre las oportunidades y desafíos de Colombia.
Al concluir su visita, el funcionario destacó que el país cuenta con una trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto para enfrentar los desafíos actuales.
Clarke señaló que estas fortalezas serán especialmente importantes en un escenario internacional marcado por una mayor incertidumbre y crisis más frecuentes, pero también por las oportunidades que ofrece el rápido cambio tecnológico.