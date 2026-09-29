“Se necesita una acción creíble para reducir los desequilibrios fiscales”: FMI inicia evaluación de la economía colombiana

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó estar dispuesto a apoyar a Colombia para enfrentar sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio, luego de la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella para profundizar la colaboración con el organismo multilateral. La próxima semana, una delegación del Ministerio de Hacienda viajará a Washington D. C. para continuar las conversaciones. El anuncio se produjo tras la visita a Colombia de Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, quien estuvo en el país entre el 25 y el 28 de septiembre. Durante su estadía en Bogotá, se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la Junta Directiva del Emisor. Puede leer: Gobierno De la Espriella pide al FMI evaluar la economía colombiana en medio de la crisis fiscal Clarke también sostuvo encuentros con empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos. Según explicó, estas conversaciones le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y recoger diferentes perspectivas sobre las oportunidades y desafíos de Colombia. Al concluir su visita, el funcionario destacó que el país cuenta con una trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto para enfrentar los desafíos actuales. Clarke señaló que estas fortalezas serán especialmente importantes en un escenario internacional marcado por una mayor incertidumbre y crisis más frecuentes, pero también por las oportunidades que ofrece el rápido cambio tecnológico.

FMI pide reducir los desequilibrios fiscales

Clarke destacó el compromiso de las autoridades colombianas con el restablecimiento de la disciplina y la transparencia fiscal, la recuperación de la confianza de los inversionistas y el fortalecimiento de las condiciones para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento impulsado por el sector privado. Según el subdirector gerente del FMI, una acción “oportuna y creíble” para reducir los desequilibrios fiscales puede fortalecer la confianza, disminuir los costos de endeudamiento y generar mejores condiciones para la inversión privada y la creación de empleo. Entérese: Colombia vuelve a tocar las puertas del FMI ante la crisis fiscal: ¿qué busca el Gobierno de De la Espriella? A medida que avancen las reformas, el organismo señaló que será necesario mantener la atención sobre el gasto social prioritario y el apoyo a los hogares vulnerables, para que los beneficios de un mayor crecimiento se distribuyan ampliamente.

Las reformas que plantea el FMI para Colombia

Además del frente fiscal, el organismo señaló varias áreas en las que Colombia puede avanzar para elevar la productividad y fortalecer su potencial de crecimiento. Entre ellas están reducir las barreras a la inversión, mejorar la seguridad, abordar las deficiencias en infraestructura, enfrentar la informalidad y fortalecer el Estado de derecho y la previsibilidad regulatoria. Clarke también resaltó la importancia de mantener las inversiones en infraestructura energética, educación y desarrollo de habilidades, aspectos que considera fundamentales para que Colombia pueda aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. El FMI también destacó la necesidad de una mayor participación del sector privado para dinamizar la economía.

Gobierno y FMI continuarán diálogo en Washington

El FMI manifestó que está dispuesto a apoyar a Colombia para enfrentar sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio, diseñado por las autoridades del país. En ese contexto, Clarke recibió con beneplácito la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella de una mayor colaboración con el organismo y reafirmó su compromiso de trabajar con el Gobierno para crear condiciones que permitan un crecimiento sólido y sostenible. Vea aquí: El Tesoro de EE. UU. y el FMI ayudarán al gobierno de De la Espriella a reducir déficit fiscal “A lo largo de mi visita, me sentí alentado por el amplio reconocimiento de que abordar los desafíos fiscales de Colombia y liberar su considerable potencial requerirá un diálogo sostenido y una estrecha cooperación entre los responsables políticos, el sector privado y la sociedad civil”, expresó Clarke. La próxima semana, una delegación del Ministerio de Hacienda viajará a Washington D. C. para continuar el diálogo con el FMI.

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