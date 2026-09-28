Gobierno De la Espriella pide al FMI evaluar la economía colombiana en medio de la crisis fiscal

Las cuentas del país van a pasar por la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y fue el propio Gobierno de Abelardo de la Espriella el que tocó la puerta. El Ejecutivo le solicitó al organismo que ponga en marcha la misión de su equipo técnico para realizar la Consulta del Artículo IV. Se trata de una evaluación independiente sobre la situación de la economía colombiana y sobre los planes que tiene la administración en materia macroeconómica. Es decir, expertos externos revisarán cuánto gasta el país, cuánto le entra, cuánto debe y qué tan creíble es la hoja de ruta para ordenar la casa.

Comunciado de MinHacienda

Lee más: Colombia vuelve a tocar las puertas del FMI ante la crisis fiscal: ¿qué busca el Gobierno de De la Espriella? La solicitud se conoció después de la visita al país de Nigel Clarke, director gerente adjunto del organismo, quien se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo técnico de la cartera. En los encuentros se revisaron las perspectivas de crecimiento, las medidas para estabilizar las finanzas públicas y posibles mecanismos de cooperación. El ministro Gómez aseguró que el Gobierno recibió una situación fiscal compleja tras el cuatrienio anterior. Según las cifras de Hacienda, el Estado tiene gastos cercanos a $40 billones mensuales frente a ingresos de unos $29 billones, mientras una parte importante del presupuesto está comprometida con el pago de obligaciones. “El daño de estos cuatro años no se resuelve en los 50 días que llevamos administrando el desastre. Será necesario mucho tiempo para volver a poner la casa en orden”, afirmó. La Consulta del Artículo IV permitirá al FMI evaluar el plan fiscal, las perspectivas de crecimiento, empleo e inflación, el sistema financiero y los principales riesgos de la economía, en un proceso que también busca profundizar el diálogo entre Colombia y el organismo multilateral. Entérese: “La fiesta fue muy larga”: MinHacienda alerta que gasto de funcionamiento subió 86% y deuda 122% en el gobierno Petro

Qué es la Consulta del Artículo IV y qué revisará el FMI en Colombia