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Gobierno De la Espriella pide al FMI evaluar la economía colombiana en medio de la crisis fiscal

El Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió al FMI la Consulta del Artículo IV, una evaluación independiente de la economía colombiana y sus finanzas.

  • Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia; y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez. FOTO: Colprensa
    Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia; y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez. FOTO: Colprensa
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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Las cuentas del país van a pasar por la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y fue el propio Gobierno de Abelardo de la Espriella el que tocó la puerta.

El Ejecutivo le solicitó al organismo que ponga en marcha la misión de su equipo técnico para realizar la Consulta del Artículo IV. Se trata de una evaluación independiente sobre la situación de la economía colombiana y sobre los planes que tiene la administración en materia macroeconómica.

Es decir, expertos externos revisarán cuánto gasta el país, cuánto le entra, cuánto debe y qué tan creíble es la hoja de ruta para ordenar la casa.

Comunciado de MinHacienda
Comunciado de MinHacienda

Lee más: Colombia vuelve a tocar las puertas del FMI ante la crisis fiscal: ¿qué busca el Gobierno de De la Espriella?

La solicitud se conoció después de la visita al país de Nigel Clarke, director gerente adjunto del organismo, quien se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo técnico de la cartera.

En los encuentros se revisaron las perspectivas de crecimiento, las medidas para estabilizar las finanzas públicas y posibles mecanismos de cooperación.

El ministro Gómez aseguró que el Gobierno recibió una situación fiscal compleja tras el cuatrienio anterior. Según las cifras de Hacienda, el Estado tiene gastos cercanos a $40 billones mensuales frente a ingresos de unos $29 billones, mientras una parte importante del presupuesto está comprometida con el pago de obligaciones.

“El daño de estos cuatro años no se resuelve en los 50 días que llevamos administrando el desastre. Será necesario mucho tiempo para volver a poner la casa en orden”, afirmó.

La Consulta del Artículo IV permitirá al FMI evaluar el plan fiscal, las perspectivas de crecimiento, empleo e inflación, el sistema financiero y los principales riesgos de la economía, en un proceso que también busca profundizar el diálogo entre Colombia y el organismo multilateral.

Entérese: “La fiesta fue muy larga”: MinHacienda alerta que gasto de funcionamiento subió 86% y deuda 122% en el gobierno Petro

Qué es la Consulta del Artículo IV y qué revisará el FMI en Colombia

El nombre suena técnico, pero la idea es sencilla. El Artículo IV hace parte de las reglas que firmaron los países miembros del FMI y le permite al organismo hacerles un chequeo periódico a sus economías.

Funciona como un examen médico general. Un equipo del Fondo visita el país, recoge datos, se reúne con autoridades y luego entrega un diagnóstico con recomendaciones. Según Hacienda, la consulta le permitirá al FMI revisar:

1. El plan fiscal del Gobierno.

2. Las perspectivas de crecimiento de la economía.

3. El empleo y la inflación.

4. El sistema financiero.

5. Los principales riesgos que enfrenta la economía colombiana.

Conozca aquí: Ministerio de Hacienda pide a la Corte frenar impacto fiscal de la reforma pensional que entra en vigor en abril

El Ministerio también presentó la consulta como la puerta de entrada a algo más. De acuerdo con la cartera, constituye un primer paso para profundizar el diálogo sobre nuevas formas de colaboración con el Fondo.

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