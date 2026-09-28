Gobierno De la Espriella pide al FMI evaluar la economía colombiana en medio de la crisis fiscal

Las cuentas del país van a pasar por la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y fue el propio Gobierno de Abelardo de la Espriella el que tocó la puerta.
El Ejecutivo le solicitó al organismo que ponga en marcha la misión de su equipo técnico para realizar la Consulta del Artículo IV. Se trata de una evaluación independiente sobre la situación de la economía colombiana y sobre los planes que tiene la administración en materia macroeconómica.
Es decir, expertos externos revisarán cuánto gasta el país, cuánto le entra, cuánto debe y qué tan creíble es la hoja de ruta para ordenar la casa.