Las carreras de Fórmula 1 serán más cortas en 2027, ¿por qué?

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió acortar los Grandes Premios de Fórmula 1 para la temporada 2027, este lunes en Londres en su comisión destinada a reformar el reglamento. Decidió reducir las carreras de un total de 307 kilómetros a 290 kilómetros, un recorte que significará dos o tres vueltas menos por prueba. La FIA y la Fórmula Uno afirmaron en comunicados separados que esta reducción era una consecuencia inevitable de una decisión previa de disminuir el flujo de combustible en los motores.

También decidieron cancelar los planes de “homologación” de las cajas de cambios para “preservar la libertad de desarrollo de los proveedores”. La comisión también modificó las normas sobre cuánto tiempo pueden esperar los organizadores para reanudar la carrera después de una interrupción por lluvia, “para garantizar que los espectadores tengan la mejor oportunidad posible de disfrutar una carrera completa si se producen interrupciones”. El comunicado de la FIA indicó que la comisión también ha introducido cambios en las normas deportivas y financieras de esta temporada, pero no ofreció detalles.

¿Polémica decisión?

En parte, la decisión de recortar las carreras es fundamentada en la autonomía del vehículo en carrera, no obstante, es allí donde está la discusión durante gran parte de la temporada. La modificación por un motor híbrido es el tema de conversación entre los aficionados a la categoría reina del automovilismo. Los expertos afirman que esto se puede cambiar si se da marcha atrás con los motores eléctricos. Lea también: Sueños Sobre Ruedas: un rally en el Suroeste que se corre por Colombia; ¿cuándo será? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respeustas: