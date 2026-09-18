Sueños Sobre Ruedas: un rally en el Suroeste que se corre por Colombia; ¿cuándo será?

La segunda edición de Sueños Sobre Ruedas se llevará a cabo el sábado 24 de octubre. El evento es un rally de 135 kilómetros que se correrá en su mayoría por el Suroeste antioqueño, en un recorrido donde se podrá apreciar la belleza de la naturaleza de la región acompañados de amigos y familia.
Este evento es realizado por la Fundación Sueños por Colombia, la cual lleva más de 25 años siendo un pulmón en la ayuda de la subregión antioqueña con su sede en el municipio de Bolombolo, mismo lugar donde tendrá presencia el recorrido que iniciará desde el Adventure Camp Bosi en Caldas, uno de los centros deportivos de aventura más importantes del país.
Los participantes y patrocinadores de la carrera tendrán una labor desde lo social, ya que este rally recogerá fondos para los afectados del terremoto y las personas que están sufriendo en carne propia las consecuencias del fenómeno de El Niño, como lo son quienes viven de lo que da el río Cauca, que en los últimos meses ha disminuido su caudal.