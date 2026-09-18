Sueños Sobre Ruedas: un rally en el Suroeste que se corre por Colombia; ¿cuándo será?

La segunda edición de Sueños Sobre Ruedas se llevará a cabo el sábado 24 de octubre. El evento es un rally de 135 kilómetros que se correrá en su mayoría por el Suroeste antioqueño, en un recorrido donde se podrá apreciar la belleza de la naturaleza de la región acompañados de amigos y familia. Este evento es realizado por la Fundación Sueños por Colombia, la cual lleva más de 25 años siendo un pulmón en la ayuda de la subregión antioqueña con su sede en el municipio de Bolombolo, mismo lugar donde tendrá presencia el recorrido que iniciará desde el Adventure Camp Bosi en Caldas, uno de los centros deportivos de aventura más importantes del país. Los participantes y patrocinadores de la carrera tendrán una labor desde lo social, ya que este rally recogerá fondos para los afectados del terremoto y las personas que están sufriendo en carne propia las consecuencias del fenómeno de El Niño, como lo son quienes viven de lo que da el río Cauca, que en los últimos meses ha disminuido su caudal.

Un programa de de sábado

No es solamente competir en una carrera, la idea es que todas las personas participantes puedan gozar del evento, tal como lo explica el presidente de la junta directiva de la Fundación Sueños por Colombia, Gabriel Ochoa. “Este rally es algo muy bueno para todos los que somos amantes de la aventura. Tenemos distintas rutas, pero no es una competencia directamente, es un paseo entre amigos y familia. En la primera edición todo salió excelente, la gente estaba fascinada y fue un disfrute total”, afirmó Ochoa. Sueños Sobre Ruedas tendrá cuatro modalidades para los corredores: camionetas 4x4, carros SUVs, motos enduro y cuatrimotos. También existirán cuatro rutas distintas que abarcan los 135 kilómetros totales, dando como punto final en el Adventure Camp Bosi. Ahora, ¿por qué un rally en una fundación que se dedica a lo social? “Uno ve que no es afín en principio con la entidad, ya que nosotros trabajamos con la población: niñez, adultos mayores y juventud principalmente. A través del rally conseguimos recursos para la Fundación. Esto fue una idea mía porque tengo pasión por estos eventos, y cuando uno tiene una moto o una 4x4, le gusta cuando realizan esta clase de certámenes”, agregó.

Beneficios y figuras del evento

Quienes son más aficionados al deporte de motor y de aventura gustarán de compartir con una de las máximas figuras del rally colombiano, como lo es Javier “J” Vélez, piloto que participó en varias ocasiones del Rally Dakar y quien es allegado a la Fundación. Acerca de los beneficios que el evento brindará a patrocinadores, la fundación los vinculará y podrán invitar a sus clientes. Sueños por Colombia tiene distintos paquetes para quienes serán partícipes y hacer que su marca se expanda durante Sueños Sobre Ruedas. El rally es una aventura para toda clase de competidores. Principalmente, es una gran oportunidad para quienes quieran crecer en el pilotaje en rutas destapadas y para los que quieren impulsar su marca con una labor familiar y social. “El disfrute es total, esperamos contar con muchos participantes”, culminó Ochoa.

¿Qué es la fundación sueños por colombia?

En medio de la violencia que atravesó el país a inicios de este siglo, la señora Consuelo Zuluaga de Echavarría, con el apoyo de los vecinos de Bolombolo, creó la Fundación Sueños por Colombia para ayudar a los más necesitados a mejorar su vida desde la ayuda humanitaria en este corregimiento del municipio de Venecia. Con el tiempo, la ayuda se expandió por el Suroeste antioqueño, uniendo fuerzas de esta manera con otros líderes de la región para el bienestar de la comunidad. “Hoy, más de dos décadas después, ese mismo sueño sigue creciendo. Acompañamos a mujeres, niñez, juventudes y personas mayores para que lideren procesos colectivos que transformen sus territorios con dignidad, autonomía y sentido de comunidad”, afirma la Fundación. Lea también: Oficial: este es el calendario de la Fórmula 1 para 2027 Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas