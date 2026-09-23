La Fórmula 1 aterriza en Bakú, Azerbaiyán; Antonelli buscará amarrar el título este fin de semana

El prodigio italiano Kimi Antonelli tiene otra oportunidad de ampliar su amplia ventaja en la lucha por el título de Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, el primero de un tríptico que podría dejar sentenciado el campeonato.
Impulsado por sus ocho triunfos esta temporada y con una ventaja de 81 puntos sobre su compañero en Mercedes, George Russell, el piloto de 20 años se ha mostrado imparable y está cerca de convertirse en el primer campeón italiano desde Alberto Ascari en 1953.