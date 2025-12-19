El emotivo video dedicado a Frank Fabra tras salir de Boca, ¿regresa al fútbol colombiano?

Estar diez años en uno de los equipos más grandes de Argentina y de Suramérica habla muy bien de lo que fue como futbolista y persona Frank Fabra en Boca Juniors.

Luego del anuncio de su salida del equipo xenize, las voces de agradecimiento hacia el lateral izquierdo colombiano se han multiplicado a través de las redes sociales.

Entre esas emotivas despedidas, se destaca la que le dedicó su esposa Tati Gómez, quien por medio de un video recordó varios de los años que pasaron en Boca y Argentina, donde nacieron sus hijos Dereck y Dylan.

“Vivimos de todo: triunfos que nos llenaron el alma, derrotas que dolieron, pero cada paso valió la pena. Quiero agradecerle a mi compañero de vida, a mi amor, a Frank. Viviste tiempos de gloria, donde el talento te llevó a ser ovacionado, aplaudido y respetado. Donde tu nombre resonaba con orgullo y el fútbol era tu gran escenario más brillante”, comenzó diciendo Gómez.

“Y luego llegaron tiempos distintos (tuvo varias lesiones), tiempos en los que los aplausos se apagaron, el reconocimiento se fue y en los que no todos los que decían estar, permanecieron. Pero ahí, amor, fue donde más te admiré. Hoy miro atrás y veo todo lo que construimos juntos: una historia de amor, de esfuerzo y de fe. Gracias Argentina, por 11 años de vida, de lecciones, de abrazos y de sueños cumplidos. Siempre tendremos una razón más para decir que una parte de nuestro corazón permanecerá en Argentina”, finalizó la esposa del jugador.

De regreso en Colombia, donde estuvo el pasado miércoles en el municipio de Barbosa, en un encuentro entre figuras del fútbol colombiano, entre ellas Juan Fernando Quintero y Sebastián Villa, Fabra, de 34 años, espera definir su próximo destino competitivo.