Lluvias de este sábado en Medellín afectan viviendas y vías en San Antonio de Prado

Las fuertes lluvias que se registran este sábado 28 de marzo en Medellín y el Valle de Aburrá han provocado emergencias en distintos sectores de la ciudad, especialmente en las zonas sur y occidente, así como en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde también se reportó caída de granizo.
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El alcalde Federico Gutiérrez informó que los organismos de atención se encuentran desplegados para responder a las situaciones derivadas de las condiciones climáticas.