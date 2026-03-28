El paisa que hizo el Cristo del Santo Sepulcro y la custodia de Getsemaní para la celebración de Semana Santa en Jerusalen

Unos cientos de metros más allá de la escuela de la vereda La Palma, de El Carmen de Viboral, está San Antonio, el taller del maestro imaginero Santiago Ocampo Higuita. Allí, en esa casa de dos niveles, de ventanales amplios con cruces grabadas, se han hecho dos piezas que miles de peregrinos contemplan en los rituales de la Semana Santa de Jerusalén. Una es el Cristo del Silencio, que los frailes franciscanos, custodios de los lugares santos, sacan en procesión el viernes santo, siguiendo el recorrido de Jesús en su último día de vida terrenal. La otra pieza es la custodia de la Basílica del Monte de los Olivos. (Esta última está en Medellín, a la espera que los vientos de guerra en la región de oriente medio se aplaquen).
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Artista plástico de la Universidad de Antioquia, Santiago hizo estudios de posgrado en Historia del Arte. Esa formación le permite vislumbrar la relevancia que tiene para su carrera el hecho que sus creaciones estén en la ciudad santa para los cristianos, los judíos y los musulmanes. Pongamos de ejemplo el anterior cristo, que cumplió su misión por casi tres siglos, después de ser donado por un monarca europeo a los franciscanos. Más allá del contenido simbólico que tienen para millones de creyentes, ese cristo es un trozo de la historia de Jerusalén. Aunque nadie conoce el futuro, es altamente probable que la obra de Santiago adquiera un valor semejante.